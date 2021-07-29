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العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا"

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العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا" العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات "كورونا"
تباطؤ نسبي في حملات التطعيم خلال الشهر الأخير

العالم يتخطى 4 مليارات جرعة من لقاحات

ذكر إحصاء أعدته وكالة "فرانس برس"، اليوم (الخميس)، ويستند إلى مصادر رسمية، أن أكثر من 4 مليارات جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، أعطيت إلى متلقين في كل أنحاء العالم.

وبين الإحصاء أن 4 من كل 10 جرعات (1.6 مليار) أعطيت في الصين، تليها الهند بـ451 مليوناً، والولايات المتحدة بـ343 مليوناً.

وتباطأت وتيرة حملات التلقيح في العالم بشكل طفيف، حيث وصل العالم إلى المليار الرابع من الجرعات في 30 يوماً، في حين استغرق الأمر 26 يوماً فقط لبلوغ المليار الثالث، و40 يوماً لبلوغ المليار الثاني، أما المليار الأول، فاستغرق 140 يوماً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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