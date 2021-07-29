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رئيس حكومة تونس المقال يكذب الإخوان: لم أتعرض للعنف فى قصر قرطاج

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رئيس حكومة تونس المقال يكذب الإخوان: لم أتعرض للعنف فى قصر قرطاج رئيس حكومة تونس المقال يكذب الإخوان: لم أتعرض للعنف فى قصر قرطاج

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نفى رئيس الوزراء التونسى المقال، هشام المشيشى، اليوم الخميس، أن يكون قد تعرض للعنف في قصر قرطاج، مؤكدا أن «الإشاعات لا حدود لها».

ورداً على الشائعات التي أطلقتها جماعة الإخوان داخل تونس، قال المشيشى في تصريحات نقلها موقع صحيفة «الشروق التونسية»: «أنفى نفيا قاطعا تعرضى للعنف»، مجدداً تأكيده أنه لن «يكون عنصر تعطيل أو عنصر توتر في المسار الذي اختاره التونسيون».

وأضاف المشيشى أنه «للأسف لا حدود للاشاعات ويبدو أنها لن تتوقف.. ربى يحفظ تونس وأنا متأكد من أنه مع المرحلة الجديدة، ستنفتح البلاد على مستقبل أفضل يستخلص معه الجميع العبر اللازمة مما حصل طيلة العشر سنوات الأخيرة».

كما أوضح المشيشى أنه ليس ممنوعا من أي حق من حقوقه، مؤكدا أنه كتب بيان تسليمه للسلطة في منزله وعن قناعة شخصية تامة وهو مرتاح البال«.

وكانت وسائل إعلامية زعمت بأن المشيشى «تعرض للعنف في قصر قرطاج الأحد الماضى، تاريخ إعلان رئيس الجمهورية قيس سعيد عن تفعيل الفصل 80 واتخاذ جملة من التدابير الاستثنائية».

المصرى اليوم

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