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المشدد سنة و5 سنوات لمتهميّن بتزوير شهادة وفاة بالشرقية

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المشدد سنة و5 سنوات لمتهميّن بتزوير شهادة وفاة بالشرقية المشدد سنة و5 سنوات لمتهميّن بتزوير شهادة وفاة بالشرقية

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قضت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار سامي عبدالحليم غنيم، وعضوية المستشارين وليد مهدي، وأمير زكي، وسكرتارية خالد إسماعيل، بمعاقبة أربعة متهمين بالسجن سنة للأول وسنتين للثاني حضوريا، والمشدد ٥ سنوات للثالث والرابع غيابيا، للاشتراك فيما بينهم بتزوير محرر رسمي شهادة وفاة، للحصول على بوليصة التأمين على الحياة لأحدهم.

تعود أحداث القضية رقم ٣٣٩٠ لسنة ٢٠٢١ جنايات صان الحجر، والمقيدة برقم ٤٥٠ لسنة ٢٠٢١ كلى شمال الزقازيق، عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بورود معلومات لضباط مباحث الأموال العامة، بقيام كل من «ع. ال. م» ٥٠ عاما مدير مبيعات، و«ال. إ. م» ٥٠ عاما عامل، و«ص. ع. م»، و«ع. م. ع»، في غضون عام ٢٠١٥ قام المتهمان الأول والثاني وهما ليسا من أرباب الوظائف العمومية، بالإشتراك بطريق الإتفاق والمساعدة مع المتهم الثالث موظف عام في إرتكاب تزوير محرر رسمى عبارة عن شهادة وفاة منسوب صدورها لأحد مكاتب الصحة، والثابت بها وفاة المتهم الأول بواقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة، وقيام المتهمان الأول والرابع باستعمال المحرر المزور فيما زور من أجله، وهو تقديمه لشركة التأمين بقصد صرف بوليصة التأمين على الحياة لصالح المتهم الرابع .

وتبين من التحريات صحة الواقعة، وتم ضبط المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت إحالتهم لمحكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

المصرى اليوم

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