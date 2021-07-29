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لاجئون إريتريون في العاصمة الإثيوبية يحتجون على تدهور الأمن في مخيمات تيجراي

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لاجئون إريتريون في العاصمة الإثيوبية يحتجون على تدهور الأمن في مخيمات تيجراي لاجئون إريتريون في العاصمة الإثيوبية يحتجون على تدهور الأمن في مخيمات تيجراي

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احتج مئات اللاجئين الإريتريين في العاصمة الإثيوبية اليوم الخميس مطالبين مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين بإعادة توطين أصدقاء وأقارب لهم يقولون إنهم أصبحوا محاصرين في مخيمين للاجئين بسبب القتال في إقليم تيجراي.

وقالت المفوضية يوم الثلاثاء إن الاشتباكات اشتدت بين جماعات مسلحة داخل مخيمي- ماي عيني وعدي حروش- وحولهما وقُتل لاجئان هذا الشهر. وأوضحت المفوضية أنها لم تعد تستطيع الوصول للمخيمين منذ 14 يوليو تموز.

وقالت الولايات المتحدة يوم الثلاثاء إنها قلقة للغاية بخصوص مصير اللاجئين الإريتريين في تيجراي.

وقال حرمون هيلو (22 عاما)، وهو لاجئ إريتري يشارك في الاحتجاج بأديس أبابا، «نريد من المفوضية نقل اللاجئين من المخيم لأنه في منطقة حرب».

وأضاف لرويترز أنه قلق على أمه في مخيم ماي عيني لأنه لم يعد بوسعه التواصل معها عبر الهاتف منذ أسابيع.

وقالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين يوم الثلاثاء إنها أعادت توطين نحو 100 لاجئ من المخيمين وتجري مفاوضات مع سلطات تيجراي لتوفير ممر آمن لإخراج آخرين من المخيمين.

ولم ترد المفوضية على الفور على طلب للتعليق اليوم الخميس.

ونشب صراع بين الإثيوبية المركزية والجبهة الشعبية لتحرير تيجراي في نوفمبر تشرين الثاني سيطرت فيه الحكومة على العاصمة الإقليمية مقلي بعد ثلاثة أسابيع وأعلنت انتصارها.

لكن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي واصلت القتال واستعادت مقلي ومعظم أنحاء تيجراي بنهاية يونيو حزيران بعد انسحاب القوات الحكومية.

وحوصرت مخيمات اللاجئين، الموجودة منذ سنوات في تيجراي وتؤوي إريتريين فروا من القمع في بلادهم، في أعمال عنف تنذر بالتصاعد الآن.

وفي أعقاب الهجوم المضاد الناجح للجبهة الشعبية لتحرير تيجراي تعهدت مناطق إثيوبيا التسعة الأخرى بإرسال قوات لدعم الجيش ضد مقاتلي تيجراي.

ورفع متظاهرون يوم الثلاثاء لافتة كُتب عليها «احموا حقوق اللاجئين الإريتريين».

المصرى اليوم

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