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وزير الخارجية الأمريكي: عملية التفاوض بشأن إيران لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية

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وزير الخارجية الأمريكي: عملية التفاوض بشأن إيران لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية وزير الخارجية الأمريكي: عملية التفاوض بشأن إيران لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية

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قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس إن عملية التفاوض مع إيران لإحياء الاتفاق النووي المُبرم في 2015 لا يمكن أن تستمر إلى ما لا نهاية، مضيفا أن الكرة في ملعب طهران.

وذكر خلال مؤتمر صحفي في الكويت «نحن ملتزمون بالدبلوماسية، لكن هذه العملية لا يمكن أن تستمر بلا نهاية. في وقت ما لن يتسنى استعادة كافة المكاسب التي تحققت عبر (خطة العمل المشترك الشاملة) بالعودة إلى الاتفاق إذا واصلت إيران الأنشطة التي تقوم بها فيما يتعلق ببرنامجها النووي».

وتابع «أبدينا بالفعل حسن نوايانا ورغبتنا في العودة إلى الالتزام المشترك بالاتفاق النووي... الكرة لا تزال في ملعب إيران وسنرى إن كانوا على استعداد لاتخاذ القرارات الضرورية للعودة إلى الامتثال».

كان الزعيم الإيراني الأعلى آية الله على خامنئي، الذي له الكلمة الفصل في شؤون الدولة، قد ذكر أمس الأربعاء أن طهران لن تقبل مطالب واشنطن «المتعنتة» في المحادثات النووية ورفض رفضا باتا إضافة أي قضايا أخرى إلى الاتفاق.

وطلبت بلدان خليجية ضمها إلى المفاوضات، وأن يعالج أي اتفاق ما يقولون إنه برنامج إيران للصواريخ الباليستية وسلوكها الذي يزعزع الاستقرار في المنطقة.

وقال بلينكن إنه ناقش خلال زيارته للكويت، التي التقى خلالها بأميرها، مسألة إعادة توطين مترجمين أفغان.

ويخشى الكثير من الأفغان الذين عملوا مع قوات حلف شمال الأطلسي انتقام متشددي طالبان بعد انسحاب القوات الأمريكية.

وتستخدم الولايات المتحدة عدة قواعد عسكرية في الكويت التي تربطها بها علاقات قوية بعدما قادت واشنطن تحالفا أنهى غزو العراق للدولة الخليجية في 1990-1991.

المصرى اليوم

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