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بري: البرلمان مستعد لرفع الحصانة من أجل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

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بري: البرلمان مستعد لرفع الحصانة من أجل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت بري: البرلمان مستعد لرفع الحصانة من أجل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت

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قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري الخميس، إن المجلس مستعد لرفع الحصانة عن أعضائه للسماح بإجراء الاستجوابات ذات الصلة بالانفجار الذي وقع بمرفأ بيروت العام الماضي.

وقال بري في بيان بعد اجتماع مع وفد من تيار المستقبل، الكتلة السنية الرئيسية في المجلس، إن «أولوية المجلس النيابي كانت وستبقى التعاون التام مع القضاء».

ودعا سعد الحريري، رئيس السابق وزعيم تيار المستقبل، هذا الأسبوع إلى رفع الحصانة عن النواب عبر تعليق جميع المواد الدستورية والقانونية التي تسمح بمنحهم الحصانة.

ولم يحدد بري موعدا لرفع الحصانة ولا كيفية رفعها.

وأودى الانفجار الهائل الذي وقع في 4 أغسطس 2020 بحياة أكثر من 200 شخص وأصاب الآلاف ودمر قطاعات كبيرة من المدينة.

لكن رغم مرور عام، لم يستجوب أي مسؤول كبير فيما يتعلق بالكارثة ما أثار غضب كثير من اللبنانيين.

وتعثر تحقيق في انفجار المرفأ يرأسه القاضي طارق بيطار خلال الشهر الماضي بسبب الرفض أو المماطلة في إجابة طلبات أُرسلت إلى البرلمان والحكومة لرفع الحصانة والسماح باستجواب عدد من كبار المسؤولين.

المصرى اليوم

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