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الاتحاد الأوروبى يحذر السياح من زيارة جزر يونانية شهيرة بسبب كورونا

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الاتحاد الأوروبى يحذر السياح من زيارة جزر يونانية شهيرة بسبب كورونا الاتحاد الأوروبى يحذر السياح من زيارة جزر يونانية شهيرة بسبب كورونا

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حذرت هيئة صحية تابعة للاتحاد الأوروبي من زيارة جزر يونانية شهيرة بسبب تفشي المستجد.

وبحسب وكالة «رويترز»، فقد وضعت علامة باللون «الأحمر الداكن» على جزر جنوب بحر إيجه في خريطة جائحة كورونا الخاصة بالمركز الأوروبي للوقاية من الأمراض والسيطرة عليها، اليوم الخميس، بعد زيادة معدل الإصابات هناك.

ويشمل الأرخبيل المكون من 13 جزيرة، الوجهات اليونانية الأكثر شهرة بالنسبة للسياح الأجانب، وهي ميكونوس، سانتوريني ورودس التي تجذب ملايين الأشخاص كل صيف.

واعتمدت اليونان على الترويج لجزر «خالية من كورونا» لجذب السياح في هذا الصيف، على أمل أن الطفرة في السفر الدولي سوف تنعش صناعة السياحة الحيوية لها، بعد أن مرت بأسوأ عام خلال عقود في 2020.

وعلى الرغم من أن شهر يونيو شهد استقبالا قويا لوافدين، تبقى هناك شكوك حول تطور الموسم.

والمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها (ECDC)، هو وكالة تابعة للاتحاد الأوروبي.

وتساعد التصنيفات الملونة باللون الأحمر الداكن على خريطة المركز على تمييز المناطق عالية الخطورة. كما تساعد أعضاء الاتحاد الأوروبي على تعزيز القواعد التي تطلب الفحص عند المغادرة والحجر الصحي عند العودة.

المصرى اليوم

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