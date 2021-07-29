إسرائيل تتيح جرعة ثالثة من "فايزر" لمن تزيد أعمارهم على ستين عامًا

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تستهدف "دلتا" وتُعطى اعتبارًا من الأحد

ذكرت إذاعة "مكان" والقناة "13" التلفزيونية الإسرائيليتان، اليوم (الخميس)، أن إسرائيل ستبدأ إتاحة جرعة ثالثة من لقاح فايزر المضاد لـ"كوفيد-19"، لمن هم فوق سن الستين.

من ناحيته، أبلغ المدير العام لوزارة الصحة رؤساء المؤسسات الصحية، التي تنفذ حملة التطعيم خلال الجائحة، أن بإمكانها إتاحة الجرعات التنشيطية التي تستهدف سلالة "دلتا" من فيروس كورونا اعتبارًا من الأحد المقبل، وفقاً لـ"رويترز".

وسيحول هذا التطور إسرائيل فعلياً إلى ساحة اختبار للجرعة التنشيطية، قبل أن تعتمدها إدارة الأغذية والعقاقير الأمريكية.

وأعلنت "فايزر" أمس أنها تعتقد أن الناس يحتاجون لجرعة ثالثة للحفاظ على معدلات الوقاية من الفيروس عند مستوى مرتفع.