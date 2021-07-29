"خيرات" توزع 864 كيلو لحم خلال عيد الأضحى

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استفاد منها 208 أُسر ضمن مشروع الأضاحي

وزعت جمعية خيرات لحفظ النعمة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ما يقارب 42 أضحية "864 كيلو من اللحم"، على الأسر المسجلة لدى الجمعية.

جاء ذلك ضمن مشروع أضاحي العيد؛ حيث استفاد 208 أُسر من لحوم الأضاحي الموزعة.

يذكر أن الجمعية خلال أيام العيد أنهت توزيع كسوة العيد إلى الأسر المسجلة لدى الجمعية؛ حيث جرى توزيع 2340 قطعة مقدمة من مركز السدحان، ومشروع كسوة على 400 أسرة في سبعة أحياء داخل مدينة الرياض.

وشارك في فرز وترتيب الكسوة عدد من متطوعات فريق خيرات التطوعي.