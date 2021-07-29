أخبار عاجلة

«أم العروسة».. مفيدة شيحة تحتفل بخطوبة ابنتها (صور) -
الزمالك يتفوق على الأهلي دفاعيا قبل انتهاء الدوري المصري الممتاز 2021 -
حفيد عمر الشريف يتصدر تريند جوجل بعد تدوينة «أنا حامل» -
موعد مباراة محمد صلاح القادمة مع ليفربول أمام بيرنلي في الدوري الإنجليزي 2021 -
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة -
كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين -
لا ريف بدون ماء!! -
فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب -
املأ ما هو فارغ..!! -
مصرع شاب في مشاجرة بمدينة إسنا جنوب الأقصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"خيرات" توزع 864 كيلو لحم خلال عيد الأضحى

Print
استفاد منها 208 أُسر ضمن مشروع الأضاحي

وزعت جمعية خيرات لحفظ النعمة، خلال أيام عيد الأضحى المبارك، ما يقارب 42 أضحية "864 كيلو من اللحم"، على الأسر المسجلة لدى الجمعية.

جاء ذلك ضمن مشروع أضاحي العيد؛ حيث استفاد 208 أُسر من لحوم الأضاحي الموزعة.

يذكر أن الجمعية خلال أيام العيد أنهت توزيع كسوة العيد إلى الأسر المسجلة لدى الجمعية؛ حيث جرى توزيع 2340 قطعة مقدمة من مركز السدحان، ومشروع كسوة على 400 أسرة في سبعة أحياء داخل مدينة الرياض.

وشارك في فرز وترتيب الكسوة عدد من متطوعات فريق خيرات التطوعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

دراسة تحذِّر: الأطعمة "مفرطة النضج" مرتبطة بزيادة الوزن مدى الحياة

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

كورونا في 24 ساعة.. 603 إصابات بالجزائر و103 بالبحرين

لا ريف بدون ماء!!

لا ريف بدون ماء!!

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب

فيديو.. حرائق هائلة تلتهم غابات "شفشاون" شمالي المغرب