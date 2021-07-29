محافظ الجيزة يعتمد جداول امتحانات الدور الثاني للشهادة الإعدادية والنقل

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اعتمد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، جداول امتحانات شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى للصف الثالث الإعدادى الدور الثانى للعام الدراسى 2020 / 2021 «عام ولغات» وصفوف النقل والمهنى والصم وضعاف السمع والمكفوفين.

وشجج المحافظ على اتباع كل الإجراءات الاحترازية والوقائية خلال انعقاد الامتحانات من التباعد بين الطلاب في اللجان الامتحانية وارتداء الكمامة وتواجد المطهرات، بالإضافة إلى توجيه الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارات التعليمية والجهات المختصة للقيام بأعمال التطهير الدوري للجان الامتحانية.

وجاءت مواعيد أمتحانات الدور الثانى للصفوف كالآتي:

أولا/ صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية للصف الرابع (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسادس (صم وضغاف سمع) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

ثانيا/ الصف الخامس والسادس الابتدائي (عام وفصل واحد ومكفوفين) والسابع والثامن (صم وضعاف سمع) خلال الفترة من 7 إلى 9 أغسطس 2021.

ثالثا/ صفوف النقل بالمرحلة الإعدادية (الأول والثاني الإعدادي العام والمهني والصم والمكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 11 أغسطس 2021.

رابعا/ امتحان الشهادة الإعدادية (العام والمهنى والمكفوفين والصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.

خامسا/ الصف الأول والثاني الثانوي (الصم وضعاف السمع) خلال الفترة من 7 إلى 15 أغسطس 2021.

سادسا/ الصف الأول والثاني الثانوي (المكفوفين) خلال الفترة من 7 إلى 16 أغسطس 2021.

سابعا/ صفوف النقل بالتعليم الثانوى (الأول والثاني العام) خلال الفترة من 7 إلى 14 أغسطس 2021.

ثامنا/ صفوف النقل بالتعليم الثانوى الفني بجميع أنواعه خلال الفترة من 1 إلى 12 أغسطس 2021.

علما بأن جداول مراحل النقل بالإدارات التعليمية وجدول الشهادة الإعدادية موحد على مستوى محافظة الجيزة خلال الفترة من 14 إلى 19 أغسطس 2021.