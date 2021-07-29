محافظ الجيزة يتفقد مشروعات مبادرة «حياة كريمة» في الصف

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تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، الخميس، المشروعات الجاري تنفيذها بقرية الشوبك الشرقي بمركز ومدينة الصف، وهي إحدى القري المدرجة ضمن مبادرة «حياة كريمة»، للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية والعمل على تذليل أي معوقات تؤثر على الجدول الزمني للأعمال.

وشملت الجولة الوقوف على نسب تنفيذ الأعمال بمجمع الخدمات الحكومية الجاري إنشاءه لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرية، والتيسير عليهم في إنهاء المعاملات الحكومية.

كما تفقد الموقع المقترح لإقامة المركز الطبى المتكامل والبالغ مساحته نحو 1750م2 لخدمة أهالي القرية والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية والرعاية الصحية المقدمة، في ضوء التكامل الذي تحققه مبادرة حياه كريمة لتطوير كافة المناحى المعيشية للمواطنين .

وتفقد المحافظ مركز شباب الشوبك الشرقي، مشددا على مدير مديرية الشباب والرياضة بحصر كل الاحتياجات المطلوبة في مراكز الشباب المدرجة بمبادرة "حياة كريمة"، للعمل على تطويرها بشكل متكامل.

وشهدت الجولة متابعة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز، حيث تفقد وحدة الرعاية الصحية الأولية بالشوبك والتى تم نقلها إلى مقر آخر على بعد 300 متر من المقر القديم، وذلك لحين الانتهاء من أعمال التطوير الشامل لها، حيث تابع المحافظ انتظام العمل داخلها والخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مشددا على مدير مديرية الشؤون الصحية بضرورة تواجد نوبتجيات بالوحدات الصحية على مدار اليوم لتقديم الرعاية الصحية الكاملة للمواطنين.

كما وجه رئيس مركز ومدينة الصف بمراجعة خطوط التنظيم وإزالة كل التعديات الموجودة على الطريق العام لتوسعة الشوارع، لإنشاء طرق ومحاور مرورية جديدة لكي تتكامل أعمال التطوير بالتزامن مع مبادرة "حياة كريمة".

وحرص المحافظ على تفقد أعمال تبطين ترعة الترخانية بطول 1.2كم بطريق الكيلو 21 والتي من المقرر تغطية 500م3 منها، موجها بضرورة مراعاه عوامل الاستدامة، وأن تتحمل أعمال التغطية الحركة المرورية لما للطريق من أهمية مرورية.