صوراها في أوضاع مخلة .. المشدد 3 سنوات لمتهمين لابتزازهما سيدة بالمعادي

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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار سامي محمود زين الدين، الخميس، بالسجن المشدد 3 سنوات على متهمين بتصوير سيدة في أوضاع مخلة وتهديدها بالصور.

وكشفت التحقيقات والتحريات أن المجني عليها كانت تربطها علاقة آثمة بالمتهمين، وتوجهت أكثر من مرة إلى منزلهما في منطقة المعادي، ونشأت بينهم علاقة غير شرعية، واستغل المتهمان ترددها عليهما وقام أحدهما بتصويرها في أوضاع مخلة، وهدداها بالصور.

وكان قسم شرطة المعادي قد تلقى بلاغًا من سيدة تتهم شخصين بخطفها والاعتداء عليها جنسيًا في إحدى الشقق بالمعادي، وأُلقي القبض على المتهمين، وتمت إحالتهما إلى النيابة التي قررت إحالتهما إلى محكمة الجنايات، بعد أن أفادت تحريات وتحقيقات النيابة بأن المجني عليها كانت على علاقة آثمة بالمتهمين، اللذين قاما بتصويرها في أوضاع مخلة وابتزازها بالصور، وطلبا منها أموالًا لعدم فضح أمرها.