تحرير 18 محضراً تموينيا وغلق 5 معامل تحاليل غير مرخصة في حملة ببني سويف

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت لجنة حماية المستهلك بمحافظة بني سويف جهودها في ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري واحتكار السلع والتلاعب في أسعار السلع التموينية والأساسية بمختلف أنواعها، والتي قد شكلها المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم برئاسة اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد وتضم في عضويتها :الرقابة التموينية، جهاز حماية المستهلك،مباحث التموين،الصحة،والطب البيطري، بهدف توحيد كافة الجهود الرقابية من خلال خطة موحدة وبرنامج زمني يشمل كافة الأسواق والمحال التجارية بالمدن والقرى.

حيث قامت اللجنة بتنظيم حملة رقابة تموينية وصحية مفاجئة بدائرة مركز ومدينة ببا،شملت كافيهات ومحال تجارية ومطاعم ومحلات جزارة ومراكز ومنشآت طبية وغيرها، والتي أسفرت عن تحرير 18 محضراً، والتي شملت: 8 محاضر لعدم حمل شهادات صحية،و5 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار،و3 محاضر لتدني مستوى النظافة، ومحضر لحيازة لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

كما تم غلق 5 معامل تحاليل لإدارتها بدون ترخيص،وغلق وتشميع عيادة خاصة غير مرخصة،بالإضافة إلى ضبط أدوية داخل أحد مركز أشعة محظور تداولها «جدول» ،والتحفظ على 164 شنبر و30 نظارة معدة للبيع داخل عيادة بالمخالفة للقانون، وتم التحفظ على المضبوطات بمعرفة إدارة العلاج الحر، تمهيداً لإحالة المحاضر لجهات التحقيق والسير في اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.