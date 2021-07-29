محافظ شمال سيناء يهيب بالمواطنين التعاون أثناء العمل في محاور العريش

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أكد الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، على الاستمرار في اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا.

وأعلن المحافظ في اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة المنعقد برئاسته ( وبحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ورؤساء مجالس المدن والقطاعات المركزية ومديرى مديريات الخدمات والمرافق بالمحافظة ) أنه تم تفويض رؤساء مجالس المدن والمديرين في تحديد نسبة حضور العاملين وفقا لمقتضيات الصالح العام تحقيقا لتوجيهات الدولة والجهات المعنية بالتباعد منعا للاصابة بكورونا، مع تحفيز العاملين والمواطنين وحثهم على التطعيم ضد كورونا.. مشيرا إلى أن نسبة التطعيم حتى الآن قليلة بالرغم من تحورات الفيروس.

كما ألزم رؤساء المدن والجهات المعنية بمتابعة ضوابط افتتاح واغلاق المحلات والكافتيريات والكافيهات وغيرها وفقا للمواعيد المحددة من مجلس الوزراء .

وأكد المحافظ على مسئولية رؤساء مجالس المدن والجهات المعنية في القضاء على المخالفات الخاصة بالمبانى ومتابعة ضوابط واشتراطات المبانى وازالة أية مخالفات منذ البداية، مؤكدا على تركيب عدادات الكهرباء في جميع المحلات التجارية والمبانى الجديدة، وأنه على رؤساء المدن عدم قبول التصالح في المخالفات .

وأشار المحافظ إلى بدء العمل منذ حوالى شهر في المرحلة الأولى من المحاور بدءا من منطقة الريسة شرق العريش، وبدء العمل في المرحلة الثانية اعتباراً من بعد غد السبت.. مما يتبع ذلك من إغلاق جزئى من بوابة العريش حتى منطقة المساعيد ليكون السير من خلال حارة واحدة ( في الإتجاهين )، وسيكون هناك إغلاقا كليا بداية من منطقة الحديقة بالمساعيد وحتى شارع الخزان في الاتجاهين.. حيث تم تحويل المرور إلى طرق بديلة.. على أن تكون حركة السير من بوابة العريش مروراً بشارع الحسين بالمساعيد لشارع أسيوط حتى شارع الخزان .

وأكد المحافظ على مسئولية مجلس مدينة العريش في الاشراف على تنفيذ المحاور ومتابعة مجموعات العمل وانهاء المرافق المختلفة في كل مرحلة تباعا .

وأهاب المحافظ بالمواطنين بالتعاون التام أثناء العمل في المحاور، والالتزام بالتعليمات وتغيير خطوط السير لسرعة إنجاز الأعمال وتسهيل حركة المرور حتى يتم الانتهاء من المحاور الثلاثة لتطوير مدينة العريش بناء على توجيهات القيادة السياسية .

وشدد المحافظ على جميع المسئولين ومرافق ومديريات الخدمات بعرض الانجازات التي تمت خلال الفترة الماضية وتحديث بياناتها أولا بأول واعلانها للمواطنين والتيسير عليهم في كافة الخدمات .

كما طالب بتحديد الضوابط الخاصة بالتجمعات التنموية الجارى انشائها بوسط سيناء والشروط الخاصة بالمستفيدين منها وتوزيعها واعلانها على المواطنين، والتيسير على المواطنين في كافة الخدمات.. خاصة أسر الشهداء والمصابين.. إلى جانب سرعة الانتهاء من مرافق المنطقة الحرفية وتجهيز رخص الورش خلال مدة لا تزيد عن 6 شهور .

وأكد المحافظ على شمول المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة من خلال منظومة تطوير القرى ومنظومات أخرى جارى تنفيذها داخل المحافظة بجميع مراكزها ومدنها وقراها.. علاوة على الاستفادة من محطة معالجة مياه بحر البقر التي توفر 5.2 مليون مترا مكعبا من المياه يوميا تستخدم في زراعة 450 ألف فدانا بوسط سيناء ( جارى تجهسز 271 ألف فدانا منها كمرحلة أولى ) بخلاف 275 ألف فدانا تروى على مياه ترعة السلام .

كما أكد المحافظ مجددا على اهتمام الدولة والرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم وتطوير المرافق الخدمية وإقامة العديد من المشروعات في نطاق محافظة شمال سيناء.. مشبرا إلى أنه تم انفاق مبلغ 650 مليار جنيها خلال الفترة الماضية معظمها مرافق خدمية ومشروعات بنية تحتية.