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318 مليون جنيها للخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

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318 مليون جنيها للخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء 318 مليون جنيها للخطة الاستثمارية الجديدة بشمال سيناء

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أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، أن إجمالى اعتمادات الخطة الاستثمارية الجديدة للعام الجديد 2021 / 2022 بلغت 318 مليون جنيها ، وذلك بخلاف الاعتمادات المركزية ، مشيرا الى توزيعها على مجالس المدن لاقامة المشروعات والمرافق الخدمية على مستوى المحافظة.

وأعلن المحافظ خلال اجتماع مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية ،بحضور أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ، رؤساء مجالس المدن والقطاعات المركزية ومديرى مديريات الخدمات والمرافق بالمحافظة، الى جانب محمد السيد مدير عام الشئون المالية وصبحية أبو الفتوح وكيل الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، أنه يتم عرض ملامح الخطة للعام الجديد لبدء تنفيذها والانتهاء منها في المواعيد المحددة .. مشددا على اعتماد العقود مع الجهات المنفذة وفقا للقانون 14 والمعتمدة من مركز الوثائق المؤمنة , وـم بتم التركيز على مشروعات خدمة المواطنين بالتنسيق مع نواب كل دائرة.

وأوضح أن الاعتمادات المركزية تدخل أيضا تحت اشراف ومتابعة المحافظة .

ومن جانبه، أشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة الى أنه تم اعتماد الخطة الجديدة بخلاف الخطط في الأعوام السابقة .. حيث تم احتسابها على أساس نصيب الفرد من الخدمات على مستوى المحافظة ووفقا لعدد سكان كل مركز.

وأشار إلى ضرورة وضع برنامج زمنى لكل مشروع ، والاشراف الدقيق على جميع المراحل ومطابقة المواصفات الفنية ومتابعة التنفيذ أولا بأول.

وقالت صبحية أبو الفتوح وكيل الادارة العامة للتخطيط والمتابعة، إنه تم توزيع مبالغ وإعتمادات الخطة الاستثمارية على مستوى المحافظة، بواقع 122.136 مليون جنيها للديوان العام ، 60.5 مليون جنيها لمركز ومدينة العريش ، 42 مليون جنيها لمركز ومدينة ، 32.5 مليون جنيها لمركز ومدينة الشيخ زويد ، 21.366 مليون جنيها لمركز ومدينة رفح ، 22.006 مليون جنيها لمركز ومدينة الحسنة ، و 17.492 مليون جنيها لمركز ومدينة نخل .

وأشارت إلى أن نسبة تنفيذ الخطة الماضية لمحافظة شمال سيناء بلغت 100%.

المصرى اليوم

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