محافظ بني سويف يُهنئ مدير الأمن الجديد ويشكر السابق على فترة عمله بالمحافظة

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تقدم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف بالتهنئة إلى اللواء طارق مشهور بمناسبة تعيينه مساعداً لوزير الداخلية مديراً لأمن بني سويف خلفاً للواء محمد مراد مدير الأمن السابق، في حركة الشرطة التي تم الإعلان عنها أمس الأربعاء.

جاء ذلك خلال زيارته لمديرية الأمن، حيث هنأ المحافظ مدير الأمن الجديد بعد إسناد المسؤولية له في حركة تنقلات الشرطة، مشيداً بالدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية بجانب القوات المسلحة في حفظ أمن واستقرار الوطن، مشددًا على أن نشر الأمن في ربوع مصر يدعم ملف التنمية والتي لا يمكن تحقيقها إلا في ظل توافر الأمن والاستقرار وبسط سيادة القانون.

كما أعرب المحافظ عن تقديره للواء محمد مراد مدير الأمن السابق، حيث شهدت تلك الفترة التعاون المثمر بين المحافظة والمديرية في إدارة العديد من الملفات مثل تأمين حملات الإزالة ومتابعة تطبيق قرارات الحكومة المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا، وبسط الأمن والأمان في ربوع المحافظة، وغيرها من الملفات التي شهدت تكاملا وتناغما بين أجهزة المحافظة الأمنية والتنفيذية.

فيما أعرب اللواء طارق مشهور «مدير الأمن الجديد»عن تقديره وشكره للمحافظ«د.محمد هاني غنيم»على هذه اللفتة الطبية على تهنئته بتولي مهام المسؤولية الجديدة، والتي تعكس حرص محافظ الإقليم على دعم جهود الشرطة بالمحافظة،ومؤكدًا على استمرار مديرية الأمن كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق الخطة الطموحة للمحافظة من أجل التنمية في مختلف المجالات.