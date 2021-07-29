طين الروهينجا يزيد بلة.. هربوا من جحيم الإبادة في بنجلاديش ليواجهوا دمار الفيضان (تقرير)

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أسفرت الأمطار الغزيرة التي شهدتها بنجلاديش على مدار الأيام الأخيرة، عن تدمير معسكرات اللاجئين في جنوب البلاد.

وقالت وكالة أسوشيتيد برس، في تقرير لها اليوم الخميس، إن الـ24 ساعة السابقة لظهر الأربعاء شهدت أمطارا غزيرة عتلت الأرض لمسافة 30 سم في معكسرات اللاجئين بمنطقة كوكس التي تستضيف أكثر من 800 ألف لاجئي من الروهينجا بحسب وكالة أغاثة اللاجئين بالأمم المتحدة .

وأشار التقرير إلى أن ذلك هو نصف معدل الأمطار المتساقطة في يوليو والتي هطلت في يوم واحد، مع توقعات بهطول المزيد من الأمطار الغزيرة الأيام المقبلة في حين يمتد هبوب الرياح الموسمية على مدار الثلاثة أشهر القادمة.

وقالت وكالة اللاجئين إن الوضع يزداد تفاقما بسبب تفشي وباء كوفيد-19، في الوقت الذي تشهدد فيه حاليا تدابير الإغلاق ردا على زيادة حالات الإصابة عبر البلاد، مضيفة أن ستة أشخاص توفوا في المعسكرات في وقت سابق من الأسبوع الجاري، كان من بينهم طفل ماتوا جميعا في الانزلاق الأرضي الذي تسببت فيه مياه الأمطار التي جرفتهم.

في حين قالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، استنادا إلى تقارير مبدئية، إن ما يزيد على 12 ألف لاجئ تضرروا جراء الأمطار الغزيرة، قائلة في تقديرها إن 2500 مأوى تهدم أو تعرض للتلف.

وأشارت إلى أن ما زيد على خمسة آلاف لاجئ جرى نقلهم مؤقتا إلى ملاجئ لعائلات أخرى أو منشآت جماعية، بينما أكد اللاجئون أنهم يكافحون من أجل الحصول على المأكل والمشرب.

في حين أكدت وكالة إغاثة اللاجئين أن ظروف الطقس السيئ والانزلاقات الأرضية والفياضانات فقامت معاناة لاجيئ الروهينجا في بنجلاديش واحتياجاتهم الانسانية .

وأكد التقرير أن الفيضانات والأمطار الموسمية وغيرها من المخاطر الطبيعية، تعتبر مأزقا سنويا في معسكرات اللاجئين، لافتا إلى أن ما يزيد على 700 ألف من الروهينجا فروا إلى هذه معسكرات بنجلاديش منذ أغسطس 2017، وذلك عندما بدأت الأغلبية البوذية في ميانمار فرض تدابير «قمعية صارمة»على الجماعة العرقية المسلمة، بعد ما تردد أن المتمردين شنوا هجوما عليها .

وتشمل تلك التدابير جرائم الاغتصاب والقتل وحرق آلاف المنازل والتي وصفتها منظمات حقوقية دولية من بينها الأمم المتحدة بأنها تطهير عرقي، بينما يشعر لاجئو الروهينجا بالذعر إزاء العودة إلى ديارهم، في الوقت الذي تسعى فيه بنجلاديش وميانمار إلى ترتيبات تقضى بإعادتهم إلى وطنهم .