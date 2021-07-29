رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الخط الثاني لمترو الأنفاق (نص كامل)

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نشرت الجريدة الرسمية في عددها 29 تابع (ب) قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1699 لسنة 2021، بشأن تشغيل وصيانة الخط الثاني لمترو الأنفاق.

وجاء في نص القرار أنه يمنح التزام إدارة وتشغيل وصيانة الخط الثاني لمترو أنفاق القاهرة بنظام التكلفة بالإضافة إلى الأتعاب (cost plus fee) للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، لمدة خمسة عشر عامًا، وفقًا لأحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 المشار إليه، وطبقًا لعقد الإلتزام المرفق وملاحقه والتي تعتبر جزءًا لا يتجزأ نمن هذا العقد، وذلك اعتبارًا من تاريخ صدور هذا القرار.