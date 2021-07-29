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مصرع وإصابة 4 في انقلاب سيارة على كورنيش الإسكندرية (صور)

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لقي شخص مصرعه، وأُصيب 3 آخرون، الخميس، إثر انقلاب سيارة بطريق كورنيش الإسكندرية، عند منطقة سبورتنج، وتم رفع آثار الحادث وتسيير حركة المرور.

بدأت الواقعة بتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا بالحادث من قسم شرطة باب شرق، فانتقلت قوة أمنية من قسم شرطة باب شرق، وضباط إدارة المرور ورجال الحماية المدنية، برفقة سيارات الإسعاف، الى موقع الحادث.

وبالفحص، تبين انقلاب سيارة على طريق الكورنيش نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد قائدها وارتطامها بجزيرة منتصف الطريق، ما أدى إلى مصرع شخص وإصابة 3 أخرين.

وجرى نقل المتوفي إلى مشرحة كوم الدكة والمصابين إلى المستشفى الأميري الجامعي لتلقى العلاج، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة لمباشرة التحقيق.

مصرع شخص وإصابة ٣ اخرين فى حادث انقلاب سيارة بكورنيش بالإسكندرية- صور
مصرع شخص وإصابة ٣ اخرين فى حادث انقلاب سيارة بكورنيش بالإسكندرية- صور

المصرى اليوم

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