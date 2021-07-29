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ميدو يعلن خوضه تجربة إعلامية جديدة

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ميدو يعلن خوضه تجربة إعلامية جديدة ميدو يعلن خوضه تجربة إعلامية جديدة

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أعلن أحمد حسام «ميدو» نجم الأسبق، عن خوض تجربة إعلامية جديدة، خلال الفترة المقبلة، عبر إذاعة الشباب والرياضة.

و كتب ميدو، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «تويتر»: «انشاء الله يوم الأحدـ أبدأ تجربة جديدة متحمس لها جدًا وإنشاء الله اقدمها لكم بشكل مختلف.. برنامج إذاعي من الاحد للخميس من ٨ ل ١٠ صباحا على إذاعة الشباب والرياض، (احلى صباح مع ميدو )، اسمعوني وانتم رايحين الشغل».

يُذكر أن ميدو، يُقدم برنامج «أوضة اللبس» يُذاع في الحادية عشر مساء من السبت إلى الأربعاء عبر فضائية «النهار».

المصرى اليوم

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