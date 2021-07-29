وكيل أوقاف السويس: توزيع 2 طن لحوم من صكوك الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية

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أعلن وكيل وزارة الأوقاف بالسويس الشيخ ماجد راضي فرج، عن وصول الدفعة الأولي من لحوم صكوك الأضاحي وقدرها ٢ طن لحوم لمديرية أوقاف السويس، بحضور الشيخ شريف درويش بدوي من التفتيش العام بوزارة الأوقاف لتوزيعها على الأسر الأولي بالرعاية خصصها الاستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف.

وأشار «راضي» إلى أن مشروع صكوك الأضاحي مشروع قومي ووطني يخدم اهالي المجتمع وأن ذلك من باب المشاركة الاجتماعية تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومشاركة منه لاهالي السويس.

وتابع أنه قد تم تشكل لجنة رفيعة المستوي برئاسته وعضوية مجموعة من قيادات مديرية أوقاف السويس لتوزيع لحوم صكوك الاضاحي على الاسر الأولي بالرعاية في جميع احياء المحافظة بالتنسيق مع السيد الوزير المحافظ والسيد الأستاذ خالد سعداوي سكرتير عام المحافظة ومراعاة المناطق الاشد احتياجا والنائية في جميع احياء المحافظة .

وشدد «راضي» في تعليماته للجنة المشكلة باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والشخصية لمواجهة فيروس كورونا سائلا الله أن يرفع البلاء والوباء عن البلاد والعباد.