حملات تموينيه مكثفة بدسوق

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تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ وإشراف المحاسب السيد عبدالستار، رئيس مركز ومدينة دسوق بالتنسيق المحاسب عماد حبيب، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، تم القيام بحملات مفاجئه للمرور على المخابز والمحلات والسوبر ماركت والمطاعم والجزارة والمصانع ومحطات الوقود بنطاق مركز ومدينة دسوق.

وأسفرت الحملات عن ضبط 300 كليو جرام دواجن بعضها معباءه بداخل أكياس سوداء اللون كميه وقدرها 150 كيلو جرام بدون عظام والأخرى كميه وقدرها 150 كيلو جرام مقطع اوراك وصدور مجهوله المصدر وغير معلوم مكان الذبح وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه، وضبط 70 قرص برجر و10 كيلو جرام سجق مصنعات لحوم مجهوله المصدر وليس عليها أيه بيانات تدل عليها، وضبط اسطوانه غاز منزلي بأحد المطاعم لاستعمالها لغير الأغراض المخصصة لها، وضبط كميه وقدرها 81 كيلو جرام دواجن مقطعه أجزاء ومعباة بداخل أكياس ليس عليها أيه بيانات تدل عليها.

كما تم ضبط 120 كيلو مسحوق توابل أبيض اللون وكذا كميه وقدرها 100 كيلو جرام مسحوق توابل جميعها مجهوله المصدر وغير مدون عليها أيه بيانات تدل عليها وتاريخ الصلاحيه والانتهاء، وتم سحب عينات لارسالها إلى معامل وزارة الصحه لتبين مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي من عدمه والتحفظ على الآخرى لحين صدور قرار من النيابه العامه بشأنها.

كما تم ضبط أحد أصحاب محلات الجزاره لعرضه لحوم بيضاء ليس عليها أيه اختام تدل على الذبح بأحد المجازر الحكومية كميه وقدرها 20 كيلو جرام، كما تم ضبط أحد أصحاب محلات البقاله التموينيه قام بالتصرف في حصة تموينية بإجمالي مبلغ وقدره سبعة آلاف وثمانيه وخمسون جنيها وخمسة وستون قرشا قيمه ما تم الاستيلاء عليه من السلع والمقررات التموينية وتم تحرير محضر بالمخالفه جنائيا مع عدم الإخلال بالمسئولية الاداريه بتوقيع الجزاءات المنصوص عليها بالقانون 183 لسنه 2017.

وتم تحرير المحاضر اللازمة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.