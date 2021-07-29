سحب مبالغ مالية كبيرة من البنوك التونسية بعد قرارات "سعيد"

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مخاوف من انخفاض قيمة العملة

ذكرت قناة "نسمة" التونسية على موقعها الإلكتروني، اليوم (الخميس)، أن البنوك التونسية شهدت عمليات سحب مبالغ مالية كبيرة، عقب قرارات الرئيس قيس سعيد الخاصة بتجميد عمل البرلمان وعزل رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ونقلت القناة عن بيان للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات، تأكيده ضرورة تجنب بروز ظواهر الريبة والشك في الاقتصاد التونسي، مستدلاً بازدياد مفرط لعمليات سحب مبالغ مالية مهمة، لعدد من المستثمرين، وسط مخاوف من انخفاض قيمة العملة، وفقاً لـ"سبوتنيك".

وأشارت "نسمة" إلى تخوفات عدد من الخبراء من ارتفاع مخاطر الإفلاس، الذي من شأنه أن يؤدي إلى نفور رجال الأعمال عن الاستثمار في البلاد.