الإعدام لـ24 إخوانيًا وانقضاء الدعوى لـ3 في «قضيتي إرهاب وعنف» بالبحيرة (تفاصيل)

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قضت محكمة الجنايات في محافظة البحيرة، الخميس، بإعدام 24 من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان المسلمين في محافظة البحيرة، بتهم متعددة أهمها تفجير أتوبيس شرطة في مدينة رشيد ومقتل 4 شرطيين وإصابة العشرات، وقضت بانقضاء الدعوي بحق 3 متهمين متوفين، وذلك في قضيتي حادثين إرهابيين شهدتهما مصر عامي 2014 و2015.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات دمنهور، والتى تم عقدها في مبنى محكمة إيتاى البارود الجزئية برئاسة المستشار مصطفى لطفى المغازى، رئيس الدائرة الأولي، وعضوية المستشارين وائل حسن الشربينى وعاصم محمود الدسوقى، وسكرتارية حسام الرملي، بإعدام 16 متهمًا منهم 10 حضوريًا، من المنتمين لجماعة الإخوان من بينهم مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان في محافظة البحيرة في القضية رقم 303 لسنة 2018 أمن دولة عليا طوارئ مركز رشيد، المقيدة برقم 114 لسنة 2018 جنايات أمن الدولة العليا، والمتهمين فيها بتفجير أتوبيس شرطة في مركز رشيد عام 2015 مما أدي إلى مقتل 3 أمناء شرطة وإصابة 39 من أفراد وأمناء ومساعدي الشرطة.

وقضت ذات الدائرة اليوم أيضًا بإعدام 8 من المنتمين إلى جماعة الإخوان بينهم 6 حضوريًا بتهمة قتل أمين شرطة ربيع محمد على عصفور، 38 عامًا، من مباحث مركز الدلنجات، وذلك في القضية التي حملت رقم 2308 لسنة 2015، وانقضاء الدعوي بالنسبة لعدد 3 متهمين متوفين.

وترجع وقائع القضية الأولي إلى تفجير أتوبيس الشرطة في مدينة رشيد عن طريق وضع عبوة ناسفة على حافة ترعة الرشيدية عند مطب صناعي أمام كوبري عزبة الشريف التابعة لقرية محلة الأمير أثناء سير الأتوبيس التابع لمديرية أمن البحيرة الخاص بنقل أفراد وقوات الشرطة من دمنهور إلى رشيد والعكس، مما أدي لاستشهاد مجاهد إبراهيم العجمي وسامي على الغرباوي وجمعة على الغرباوي أمناء شرطة من قوة مركز شرطة رشيد، وإصابة 39 من أفراد وأمناء الشرطة وحدوثت تليفات في الأتوبيس.

تمكن ضباط المباحث الجنائية في مديرية أمن البحيرة، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطني وقطاع الأمن العام، من كشف غموض الواقعة وضبط عدد من المتهمين وإحالتهم إلى نيابة أمن الدولة العليا طوارئ،

وتضم قائمة المتهمين كلا من محمد محسن سويدان، مسؤول المكتب الإداري لجماعة الإخوان المسلمين بالبحيرة، ومحمد محمود أبوالسعد، وماهر عبدالمنعم أبوالحسن، وماهر عبدالحميد عبدالحميد، وعبدالهادي السيد الزيات، وأيمن ابراهيم مالك، وأحمد عادل الزارع، والمعتصم بالله عادل الزارع، وسعيد خليل يونس أبويونس، وسعد فتح الله محمد الحداد، وعبده محمد أبودياب، ومجدي باهي يونس، ومحمد محمد الوالي، وعبدالمولي عوده عبيد، وجمال مختار عبدالمعبود حسين.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهم الأول محمد سويدان، مسؤول المكتب الإدارى لجماعة الإخوان في البحيرة، تهم قيادة جماعة بالمخالفة للقانون بغرض تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الاجتماعية والسلام الاجتماعى، وتأسيس مجموعات العمل النوعى المسلحة في محافظة البحيرة التابعة للجماعة بغرض تغيير نظام الحكم بالقوة، وتنفيذ عمليات عدائية ضد الشرطة والقضاة وأفراد القوات والمنشآت العامة بهدف اسقاط الدولة والعمل على الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة وأمن المجتمع للخطر، واستخدام الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراض تلك الجماعة، والتحريض على القيام بالعملية الإرهابية المذكورة.

ووجهت النيابة لباقي المتهمين تهم الانضمام لجماعة محظورة قانونًا والانضمام إلى مجموعات العمل النوعى المسلحة للجماعة، كما وجهت لعدد من المتهمين تهم تمويل جماعة إرهابية وإمدادها بالأموال والأسلحة والذخائر والمفرقعات والمهمات والآلات والبيانات والمعلومات لارتكاب جرائم إرهابية وتوفير ملاذًا آمنًا لإرهابيين.

ووجهت النيابة إلى 9 متهمين تهم الاشتراك الفعلي مع أشخاص آخرين مجهولين في قتل أمناء الشرطة الثلاثة المذكورين عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في قتل 39 آخرين ركاب أتوبيس الشرطة عمدًا بغرض إرهابى، عن طريق تفجير الحافلة،واستعملوا المفرقعات بغرض لتخريب أملاك عامة بغرض إرهابى، وتعريض حياة الناس للخطروإحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضىعن طريق تفجير عبوة المفرقعات في السيارة المملوكة لهيئة الشرطة المخصصة لنقل أفرادها.

وذكرت النيابة في قرار الإحالة أن المتهمين عقدوا النية على قتل أفراد الشرطة أثناء مرور الأتوبيس رقم 2757/ ب12 أثناء مروره بطريق «رشيد- المحمودية» وأعدوا لذلك عبوة ناسفة تزن 5 كيلوجرامات من نترات الأمونيوم تم توصيلها بدائرة إلكترونية للتفجير عن بعد، وفجروها أثناء مرور الأتوبيس بغرض إزهاق أرواح المجنى عليهم بغرض إرهابى.

ووجهت للمتهمين الأول والثاني تهم التحريض على ارتكاب الجريمة وساعدهم المتهم الرابع عشر بنقل العبوة الناسفة ودائرة التفجير الإلكترونية الخاصة بها، وحاز المتهمون من الثالث وحتى الرابع عشر الأسلحة والمفرقعات بقصد استعمالها فيما يخل بالأمن العام والمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، وحاز خمسة متهمين بنادق آلية وذخائر بقصد استعمالها في الاخلال بالأمن والمساس بمبادئ الدستور والوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى.

وتعود وقائع القضية الثانية إلى إلى قيام أشخاص مجهولون يستقلون دراجة بخارية يوم 18 ديسمبر 2014، باطلاق النيران على ربيع محمد على، أمين الشرطة بمباحث الدلنجات، 38 عامًا، أثناء خروجه من منزل أحد أصدقائه ويعمل خفير نظامي في قرية الوفائية، وذلك بعد انتهاء مظاهرة نظمتها جماعة الإخوان، وتسبب ذلك في إصابة المذكور بطلق ناري في البطن مما أدب لوفاته في الحال.

تمكن ضباط المباحث بالاشتراك مع قطاع الأمن الوطني والأمن العام من تحديد قائمة المتهمين وهم: «حمادة محمد، وإكرامي محمد، وأحمد محمد، ومحمد حمدي، وبديع أحمد، وعوض صبحي، وأحمد عبدالحكيم، ومحمد العموري، وأبوعبيدة سيد، وأحمد محمد، صبحي عبدربه».

ووجهت النيابة إلى المتهمين تهم قتل أمين الشرطة المذكور والشروع في قتل الخفير الذي كان يرافقه، وذلك بسبب دور المجنى عليه في كشف غموض عدة وقائع إرهابية منها حادث ارهابي بحريق مكتب بريد قرية الوفائية وكذلك ضبط العديد من العناصر الإخوانية المطلوبة على ذمة قضايا إرهابية من المقيمين في قرية الوفائية.

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