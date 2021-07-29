محافظ قنا يتفقد أعمال إنشاء مجمع الخدمات بقرية السمطا بحري

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تفقد اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الأعمال الإنشائية بمجمع الخدمات المتكاملة بالوحدة المحلية لقرية السمطا بحري التابعة لمركز ومدينة دشنا ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي تستهدف إنشاء مجمعات الخدمات الحكومية فى القرى المستهدفة ببرنامج تطوير الريف المصري، وذلك بحضور المقدم أحمد علي عبد الهادي ممثل الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة ، والعقيد مصطفى السعدني عضو هيئة الرقابة الإدارية ، والنائب أسامة الهواري عضو مجلس الشيوخ والمهندس عبده صالح رئيس فرع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بقنا، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

اللواء أشرف الداودي ، محافظ قنا - صورة أرشيفية

وأوضح محافظ قنا، أن مجمع الخدمات المتكاملة لقرية السمطا بحري هو واحد من ضمن 19 مجمعا يتم تنفيذها على مستوى المحافظة، تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، مشيرا إلى أن المجمع مكون من دور أرضي واثنين علوي، كما يضم المجمع مقر للوحدة المحلية القروية، ومكتب تموين، وشهر عقاري، وسجل مدني، ومكتب بريد، ووحدة تضامن اجتماعي، بالإضافة إلى مركز تكنولوجي.

وأضاف أن مجمعات الخدمات الحكومية المزمع تنفيذها تعد نقلة نوعية غير مسبوقة في آليات استفادة مواطني الريف المصري من الخدمات الإجرائية التي تقدمها عدة جهات على رأسها الإدارة المحلية، لأن هذه المجمعات ستنهي معاناة سكان القرى في الحصول على الخدمات، وتفتح الباب أمام استفادتهم من جهود الدولة في ملف التحول الرقمي والوصول للخدمة في سهولة ويسر، وهو ما تقوم عليه الدولة في كل المصالح والتعاملات بين الدولة والأفراد والعكس، من خلال بنية تحتية قوية.

وفي سياق متصل استمع محافظ قنا الي شكاوي اهالى قرية الجحاريد الذين يتضرروا من وجود كسر ببعض وصلات الصرف الصحي ، وعلي الفور وجه محافظ قنا مسئولي شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسرعة الانتهاء من جميع أعمال الإصلاح خلال 24 ساعة وإزالة أي معوقات مع إعادة كل شيء لأصله بالطريق عقب الانتهاء من اعمال الاصلاح .