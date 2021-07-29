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الوفد الصحي الروسي يصل مطار الغردقة لبدء تقييم الإجراءات الاحترازية

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الوفد الصحي الروسي يصل مطار الغردقة لبدء تقييم الإجراءات الاحترازية الوفد الصحي الروسي يصل مطار الغردقة لبدء تقييم الإجراءات الاحترازية

وصل بعد ظهر اليوم الخميس لمطار الغردقة الدولي وفد صحي روسي قادما من شرم الشيخ، لتفقد عدد من المنشآت الصحية والسياحية بمدينة الغردقة، عقب انتهاء العمل بشرم الشيخ، وذلك لمتابعة وتقييم الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة ضد قبل عودة السياحة الروسية.

وفور وصول الوفد بدأت أعمال تفقد الحجر الصحي بالمطار والإجراءات المتخذة بصالتي السفر والوصول وتشمل الجولة تفقد عدد من القرى السياحية من التصنيفات المختلفة والمنشآت الصحية ومعامل التحاليل والحجر الصحي، وسيتم إعداد تقرير بالإمكانات والإجراءات المتخذة استعدادا لعودة السياح الروس إلى المنتجعات السياحية بالغردقة، وشرم الشيخ، وستتم زيادة أعداد الرحلات الجوية بعد انتهاء عمل اللجنة وتقديم نتائج تقريرها.

وتشمل الزيارة أماكن استقبال وإقامة السائحين والتعرف على قدرات المستشفيات ومعامل التحاليل والمؤسسات الطبية ومراكز تلقي لقاحات كورونا، وتستمر الزيارة لمدة يومين ويشارك فيها ٨ أفراد ومسؤولون روس.

المصرى اليوم

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