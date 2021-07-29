طالبان يعتديان على ملاحظ في امتحانات الثانوية بكفر الشيخ

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رصدت غرفة العمليات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة عمليات التربية والتعليم، الخميس، اعتداء طالبين بالثانوية العامة على ملاحظ بلجنة المدرسة الإعدادية للبنات القديمة، عقب تهديده لهما لرغبتهما في الغش وتجاوزهما في حق زملائهما.

تحرر محضر بالواقعة، وتابع اللواء جمال نور الدين، أعمال الامتحانات، موجها بتوفير سبل الراحة لإنجاح سير الامتحانات بهدوء ويسر على طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور.

كما تابعت غرفة العمليات بالمديرية والإدارات التعليمية وصول كراسات الامتحان وأوراق الإجابة لمقار اللجان ومتابعة لجان سير الامتحان والعمل على حل المعوقات التي تواجه العمل بها، وعلى جانب آخر عبر الطلاب والطالبات عن سعادتهم بسهولة امتحان مادة علم النفس والاجتماع.

وأكد تامر وهدان، المشرف العام على امتحانات الثانوية العامة بالمحافظة، أن أعضاء اللجنة الثلاثية لامتحانات الثانوية العامة، تابعوا تجهيز اللجان قبل وبعد الامتحان، وتوافر أدوات التعقيم بكل لجنة وتجهيز الاستراحات الخاص برؤساء اللجان والملاحظين وتوفير سبل الراحة لهم، مشيراً إلى أن غرفة العمليات مازالت منعقدة لمتابعة عودة أوراق الإجابة لحين وصولها لمقرات لجان النظام والمراقبة بمحافظة كفر الشيخ.