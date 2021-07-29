محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات انطلاق المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان، الذي نظمته كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم، تحت عنوان «digital dentistry».

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور خالد أبو الفضل رئيس قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلي للجامعات- رئيس شرف المؤتمر، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوالغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الشرقاوي نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية، والدكتور محسن حسين أبي الحسن عميد كلية طب الأسنان- رئيس المؤتمر، والدكتور يحيى البغدادي عميد كلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر، والدكتور هشام عبدالحكم أستاذ جراحة الفم جامعة القاهرة، وعدد من السادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وخريجي كليات طب الأسنان والطلبة والطالبات من مختلف الجامعات المصرية.

وفى كلمته، رحب محافظ الفيوم، بجميع الحضور المشاركين في فعاليات المؤتمر الأول لطب الأسنان الذي تحتضنه جامعة الفيوم، التي ستظل منارة للعلم تستضيف كل ماهو جديد، معرباً عن سعادته البالغة للمشاركة في فعاليات مثل هذه المؤتمرات الطبية والعلمية التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع.

وأضاف المحافظ أن ما يحدث في مجال طب الأسبان في الخمس سنوات الأخيرة يُعد طفرة علمية تنويرية غير مسبوقة، الأمر الذي سيزيد من العبء على كافة كليات طب الأسنان والأساتذة والطلاب، لتخريج أجيال من أطباء الأسنان يكونوا على دراية كاملة بكل ماهو جديد في هذا المجال، لافتاً إلى أهمية التنافس والإبداع في مجال طب الأسنان، مما سيسهم في الارتقاء بهذا القطاع الطبي الهام.

ودعا «الأنصاري» الأطباء والوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر الأول لطب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية، لزيارة معالم المحافظة البيئية والسياحية والأثرية التي يرجع عمرها لملايين السنين، وكذا زيارة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الأقوي في تاريخ مصر والتي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لهذا المؤتمر للخروج بنتائج إيجابية متميزة.

الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان تقام بجامعة الفيوم على مدار يومي 29 و30 يوليو الجاري، لتقديم برنامج علمي سليم في تخصصات طب الأسنان، يصاحبها ورش عمل شاملة وبث مباشر لبعض حالات علاج الأسنان ومعرض متميز لطب الأسنان، بمشاركة 36 محاضر من أفضل أطباء الأسنان من 6 جامعات مصرية.