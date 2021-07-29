محافظ الفيوم يشهد انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان

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شهد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، فعاليات انطلاق المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان، الذي نظمته كلية طب الأسنان بجامعة الفيوم، بالتعاون مع هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالمكتبة المركزية بجامعة الفيوم، تحت عنوان «digital dentistry».
جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، والدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والدكتور خالد أبو الفضل رئيس قطاع طب الأسنان بالمجلس الأعلي للجامعات- رئيس شرف المؤتمر، والدكتور خالد عطا الله نائب رئيس جامعة الفيوم لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبوالغار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور طارق الشرقاوي نائب رئيس جامعة الأهرام الكندية، والدكتور محسن حسين أبي الحسن عميد كلية طب الأسنان- رئيس المؤتمر، والدكتور يحيى البغدادي عميد كلية طب الأسنان جامعة 6 أكتوبر، والدكتور هشام عبدالحكم أستاذ جراحة الفم جامعة القاهرة، وعدد من السادة عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وخريجي كليات طب الأسنان والطلبة والطالبات من مختلف الجامعات المصرية.
وفى كلمته، رحب محافظ الفيوم، بجميع الحضور المشاركين في فعاليات المؤتمر الأول لطب الأسنان الذي تحتضنه جامعة الفيوم، التي ستظل منارة للعلم تستضيف كل ماهو جديد، معرباً عن سعادته البالغة للمشاركة في فعاليات مثل هذه المؤتمرات الطبية والعلمية التي تعود بالنفع والفائدة على الجميع.
وأضاف المحافظ أن ما يحدث في مجال طب الأسبان في الخمس سنوات الأخيرة يُعد طفرة علمية تنويرية غير مسبوقة، الأمر الذي سيزيد من العبء على كافة كليات طب الأسنان والأساتذة والطلاب، لتخريج أجيال من أطباء الأسنان يكونوا على دراية كاملة بكل ماهو جديد في هذا المجال، لافتاً إلى أهمية التنافس والإبداع في مجال طب الأسنان، مما سيسهم في الارتقاء بهذا القطاع الطبي الهام.
ودعا «الأنصاري» الأطباء والوفود المشاركة في فعاليات المؤتمر الأول لطب الأسنان من مختلف الجامعات المصرية، لزيارة معالم المحافظة البيئية والسياحية والأثرية التي يرجع عمرها لملايين السنين، وكذا زيارة مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» الأقوي في تاريخ مصر والتي يجري تنفيذها بمركزي إطسا ويوسف الصديق، موجهاً بتوفير كافة أوجه الرعاية والدعم اللازم لهذا المؤتمر للخروج بنتائج إيجابية متميزة.
الجدير بالذكر أن فعاليات المؤتمر الدولي الأول لطب الأسنان تقام بجامعة الفيوم على مدار يومي 29 و30 يوليو الجاري، لتقديم برنامج علمي سليم في تخصصات طب الأسنان، يصاحبها ورش عمل شاملة وبث مباشر لبعض حالات علاج الأسنان ومعرض متميز لطب الأسنان، بمشاركة 36 محاضر من أفضل أطباء الأسنان من 6 جامعات مصرية.