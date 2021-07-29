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«جنوب الوادي» تحتل المركز 71 بين الجامعات العربية في تصنيف «تايمز»

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«جنوب الوادي» تحتل المركز 71 بين الجامعات العربية في تصنيف «تايمز» «جنوب الوادي» تحتل المركز 71 بين الجامعات العربية في تصنيف «تايمز»

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أعلن الدكتور يوسف غرباوي، رئيس جامعة جنوب الوادي، أن الجامعة جاءت بالمركز 71 على الجامعات العربية في تصنيف التايمز الدولي، ويقيس التصنيف أداء الجامعات العربية في 5 مجالات هي التدريس والبحث العلمي والاستشهادات المرجعية والسمعة الدولية والمشاركة المجتمعية.

وأوضح الدكتور أحمد عكاوي، نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة حريصة على الظهور والتواجد في التصنيفات العالمية الشهيرة سعياً إلى الحفاظ على السمعة المؤسسية وطنياً ودولياً، وتعتبر أن الجهود المبذولة في هذا المجال نوعاً من الاستثمار في المجال الأكاديمي.

وأفاد الدكتور عبدالموجود محمد محمود، المسؤول الفني عن التصنيف بالجامعة، أن الجامعة تولي اهتماما خاصا بالمشاركة في التصنيفات الدولية وجمع وتحليل البيانات وتحديد نقاط التميز والنقاط التي تحتاج الى تحسين.

المصرى اليوم

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