صُنف ضمن الشباب الأكثر تأثيرا في 2018..من هو مصطفى قنديل الذي أشاد به «بن راشد»؟

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أشاد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بالمصري مصطفى قنديل، بعد تأسيسه شركة في دبي تجاوزت قيمتها مليار و500 مليون دولار.

وقال الشيخ بن راشد، عبر حسابه الرسمي على تويتر: «مصطفى قنديل.. شاب عربي عمره 28 عاما، استطاع بناء شركة من دبي تتجاوز قيمتها مليار ونصف المليار دولار، تم إدراجها اليوم عبر بورصة ناسداك،شركة (SWVL) للحلول الذكية للنقل الجماعي، التي تعمل في الكثير من الدول. مبروك يا مصطفى، وستبقى دبي منصة لجميع الشباب العربي الطامح للعالمية».

وفي المعلومات التي أوردتها صحيفة «البيان» عن قنديل، فهو حاصل على شهادة بكالوريوس في هندسة الطاقة والبترول من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، عام 2014، وتشغل العديد من المناصب منذ ذلك الحين، وهو شريك مؤسس في شركة «سويفل» منذ مارس 2017، كما أنه عضو المجلس الاستشاري في «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» منذ 30 يونيو 2021.

عمل مسؤولا عن افتتاح شركة «كريم» في أسواق جديدة بين عامي 2016 و2017، وتولى منصب مدير العمليات في شركة «Rocket Internet SE» بين عامي 2015 و2016، كما تولى منصب مدير تطوير المشاريع العالمية في الشركة ذاتها خلال عام 2014، ونائب الرئيس في «مؤسسة إيلاف» بين عامي 2013 و2014.

وعمل قنديل مساعد تدريس في الجامعة الأميركية بالقاهرة خلال عام 2014، كما كان متدربا في شركة «شلمبرجير» الألمانية خلال 2012، كما صُنف ضمن قائمة «فوربس» للشباب العربي الأكثر تأثيرا عام 2018.