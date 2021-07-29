أحمد المحمدي يقترب من أهلي جدة

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اقترب أحمد المحمدي، ظهير أيمن نادي أستون فيلا الإنجليزي السابق، من الانضمام إلى صفوف أهلي جدة السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت جريدة «اليوم» السعودية أن «المحمدي» يقترب من الانضمام إلى فريق الأهلي السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية، موضحة أن اللاعب يمتلك عرضًا قطريًا وعرضًا إماراتيًا، لكنه يفضل عرض الأهلي السعودي، بعد التواصل مع رئيسه، ماجد النفيعي.

وأضافت الصحيفة أن مفاوضات الأهلي السعودي مع «المحمدي» جاءت بتوصية من مدرب الفريق، بيسنيك هاسي، الذي يريد تدعيم الجبهة اليمنى للفريق قبل منافسات الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يتم حسم انتقال «المحمدي» إلى نادي أهلي جدة، خلال الأيام القليلة المقبلة، في صفقة انتقال حر، بعد رحيله من نادي أستون فيلا.