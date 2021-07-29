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وزير الري يبحث مع نظيره بجنوب السودان تطوير منظومة إدارة الموارد المائية

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استقبل الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، الخميس، ماناوا بيتر وزير الموارد المائية والري بدولة جنوب السودان والوفد المرافق له، والذي يقوم بزيارة للقاهرة حاليًا، حيث تم مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك بين البلدين في مجال إدارة الموارد المائية وتعزيز العلاقات المصرية الجنوب سودانية في الفترة المقبلة.

وأعرب «عبدالعاطي» عن سعادته بلقاء الوزير الجنوب سوداني، مشيرًا إلى العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين.

من جانبه، أعرب «ماناوا» عن تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها لزيارة ، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بين البلدين.

وأوضح وزير الري أنه تم خلال الاجتماع متابعة موقف المشروعات الجاري تنفيذها والبرامج الزمنية للمشروعات المخطط تنفيذها بما يعود بالنفع على مواطني البلدين، كما تم توقيع محضر اللجنة الفنية المشتركة بين الوزارتين.

وتابع «عبدالعاطي» أن التعاون بين البلدين يمتد لسنوات طويلة تم خلالها تنفيذ العديد من المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على مواطني دولة جنوب السودان، وبما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع مستوى معيشة المواطنين.

وأشار «عبدالعاطي» إلى أن الوزارة قامت بإنشاء 6 آبار جوفية بنطاق مدينة جوبا بدولة جنوب السودان، كما تم تركيب وحدة رفع لنقل مياه الأنهار للتجمعات السكانية القريبة من المجاري المائية بمدينة واو بدولة جنوب السودان، وإنشاء بعض الأرصفة النهرية لربط المدن والقرى الرئيسية بدولة جنوب السودان ملاحيًا، ومشروع تطهير المجاري المائية بحوض بحر الغزال والتى ستسهم في خلق فرص عمل وتطوير أحوال الصيد وإنشاء مزارع سمكية وحماية القرى والأراضي الزراعية من الغرق نتيجة إرتفاع مناسيب المياه أثناء الفيضانات، بالإضافة لمساهمة وزارة الموارد المائية والرى في إعداد دراسات الجدوى الفنية والاقتصادية لمشروع سد واو المتعدد الأغراض بدولة جنوب السودان.

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري يبحث مع نظيره بجنوب السودان تطوير منظومة إدارة الموارد المائية
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري يبحث مع نظيره بجنوب السودان تطوير منظومة إدارة الموارد المائية
الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري يبحث مع نظيره بجنوب السودان تطوير منظومة إدارة الموارد المائية

المصرى اليوم

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