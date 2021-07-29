محافظ أسوان يوجه بالإسراع في إنهاء خط الإنحدار لمنطقتي الحصايا وأرض الجميلي

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أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته بالإسراع في تنفيذ مشروع إحلال وتجديد خط الانحدار للصرف الصحى خلال 3 أشهر والذى يربط بين محطة رفع رضاوى وشبكات منطقتي الحصايا وأرض الجميلى بطول 1 كم وبأقطار تتراوح ما بين 400 مللي و315 مللى، وبتكلفة 5 ملايين جنيه، للقضاء على مشاكل الطفح التي يعانى منها أهالى الحصايا وأرض الجميلى.

وفى نفس السياق، وجه «عطية» رؤساء مراكز ومدن أسوان وكوم أمبو بالتنسيق مع مسؤولي شركة مياه الشرب والصرف الصحى للتدخل السريع لإنهاء المشاكل الطارئة سواء بوجود كسور في أحد خطوط مياه الشرب بمنطقة البيارة بمدينة كوم أمبو، علاوة على إنهاء مشاكل طفح الصرف الصحى بمنطقتى الصداقة الجديدة والمحمودية بمدينة أسوان، فضلاً عن رفع ومصادرة تشوينات من الطوب الأبيض ناتجة عن إزالة أحد التعديات بحى ناصر لمنع الشروع في محاولة التعديات مرة أخرى على أراضى الدولة، وهو الذي توازى مع قيام مجلس مدن السباعية وأبوسمبل السياحة بأعمال التطوير والتجميل.