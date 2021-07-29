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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 99 قتيلًا

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ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 99 قتيلًا ارتفاع عدد ضحايا فيضانات الصين إلى 99 قتيلًا

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أعلنت السلطات الصينية، الخميس، أن عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت مقاطعة خنان بوسط البلاد الأسبوع الماضي ارتفع إلى 99 قتيلا.

وأفادت وسائل الإعلام الرسمية بأن مسؤولا في مدينة تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان، أعلن عن 26 حالة وفاة أخرى في منطقتين نائيتين، من بينهم 18 في الجنوب الغربي في مدينة شينمي وثمانية في الغرب في مدينة شينجيانج.

وتعرضت مدينة تشنجتشو، عاصمة مقاطعة خنان، لسقوط أمطار قياسية قبل تسعة أيام. وغمرت مياه الفيضانات مترو الأنفاق بالمدينة، ما أسفر عن مقتل 14 شخصا، وحولت شوارع المدينة إلى أنهار متدفقة جرفت المركبات.

ثم تحركت العواصف شمالا، وأغرقت أجزاء أخرى من المقاطعة بما في ذلك مدينة شينشيانج الأكثر تضررا.

وأثيرت تساؤلات حول عدد القتلى منذ العاصفة، حيث نشر موقع صحيفة «ذا بيبر» الصينية على الإنترنت، خبر العثور على أكثر من 200 سيارة محطمة في نفق غمرته المياه في تشنجتشو. وأثار الاكتشاف تساؤلات حول ما إذا كان الركاب قد تمكنوا من الخروج في الوقت المناسب.

وانحسرت المياه في بعض المناطق، لكن البعض الآخر يبقى مغمورا، فيما لا تزال جهود الإغاثة وإزالة الأنقاض متواصلة.

وقالت السلطات إن المزيد من الأشخاص لا يزالون في عداد المفقودين وقدرت الخسائر الاقتصادية بنحو 91 مليار يوان (14.1 مليار دولار).

المصرى اليوم

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