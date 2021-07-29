محافظ قنا: طلاب «قنا الفنية التجارية» يحصدون 6 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، أن طلاب مدرسة قنا الفنية المتقدمة التجارية حصدوا 6 مراكز متقدمة على مستوي الجمهورية في امتحانات الدبلومات الفنية (نظام الخمس سنوات) للعام الدراسى 2020/ 2021، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتماما خاصا بالمتفوقين في كل المجالات وتدعمهم لأنهم أمل المستقبل.

وأوضح محافظ قنا أن الطالبة إسراء ياسر حسني محمد حصدت المركز الثاني على مستوي الجمهورية بمجموع 440 درجة، فيما حصدت الطالبة إسراء منصور على عمر المركز الثالث على مستوي الجمهورية بمجموع 438 درجة، والطالبة إيمان حسن خلف الله مصطفي المركز الثالث مكرر بمجموع 438 درجة، والطالبة خلود محمد حسين على المركز الثالث بمجموع 438 درجة، والطالبة آيه سيد محمد على المركز السابع بمجموع 437 درجة، والطالبة إيمان سيد أحمد على المركز العاشر بمجموع 436 درجة.

وقدم محافظ قنا التهنئة للطلاب المتفوقين، مشيدا بدور الأسرة في توفير المناخ المناسب الذي أتاح للطالبات تحقيق تلك النتيجة المتميزة، مطالبا إياهم بالحفاظ على النجاح والتفوق خلال دراستهم، ووجه الشكر للقيادات التعليمية بالمحافظة وعلي رأسهم الدكتور صبري خالد وكيل وزارة التربية والتعليم لمجهودهم في النهوض بمنظومة التعليم، مؤكدا حرص محافظة قنا على تكريم المتفوقين من أبنائها الطلاب لتحفيزهم على الإستمرار في تفوقهم وتشجيع الطلاب الآخرين أن يحذوا حذوهم، داعيًا الطلاب والطالبات بكافة المراحل التعليمية إلى بذل المزيد من الجهد في سبيل النبوغ والتفوق الدراسي.