تقدم Acronis خدمة Advanced File Sync and Share، مما يمكِّن موفري الخدمات المدارة (MSPs) من تعزيز خدمات التعاون في العمل الخاصة بهم

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أعلنت شركة Acronis اليوم، وهي إحدى الشركات العالمية الرائدة في مجال الحماية الإلكترونية، عن حزمة حماية متقدمة لحل موفر الخدمة لديها، Acronis Cyber Protect Cloud. تعتمد حزمة Advanced File Sync and Share الجديدة على إمكانات مشاركة الملفات الأساسية المضمنة في Acronis Cyber Protect Cloud ، مما يضع طبقات من إمكانات أمان البيانات الإضافية مثل توثيق البيانات المستندة إلى blockchain والتوقيعات الإلكترونية حتى يتمكن موفرو الخدمة من تعزيز خدمات التعاون في مكان العمل لديهم.

ارتفع الطلب على خدمات المزامنة الآمنة للملفات ومشاركتها خلال الـ 18 شهرًا الماضية حيث طلبت 88% من المؤسسات في جميع أنحاء العالم من الموظفين العمل من المنزل[1] وتتوقع نفس النسبة المئوية من الموظفين الاستمرار في العمل عن بُعد إلى حد ما[2]. وكنتيجة لذلك، تنفق 67% من الشركات أكثر على الأدوات عن بعد ومؤتمرات الويب[3].

في حين أن هذه الاتجاهات تخلق فرصًا لموفري الخدمات المدارة (MSPs) الذين يقدمون تكنولوجيا المعلومات للشركات الصغيرة والمتوسطة، فإن التحدي يكمن في أن حلول مشاركة الملفات التقليدية لا تعالج مخاوف حماية البيانات للمؤسسات الحديثة – بما في ذلك التحكم في مواقع التخزين والوصول إلى البيانات، وما يمكن للأشخاص فعله بهذه البيانات.

صرح جان جاب "JJ"، مستشار مجلس الإدارة ورئيس قسم الإيرادات في Acronis، "يشير كل استطلاع واتجاه إلى أن العمل عن بُعد موجود ليبقى، لذلك يحتاج MSPs إلى طريقة للحفاظ على إنتاجية موظفي العميل وأمنهم عند الوصول إلى بيانات الشركة القيمة ومشاركتها". "على عكس حلول مشاركة الملفات التقليدية غير المخصصة لموفري الخدمات، فإن Acronis Cyber Protect Cloud مع Advanced File Sync and Share يقدم خدمة تعاون في العمل آمنة تمكّن MSPs بمستويات وإيجارات متعددة. ونظرًا لتكاملها مع مجموعتنا الكاملة من إدارة النسخ الاحتياطي والأمن الإلكتروني وحماية نقاط النهاية، يمكن للشركاء تسليمها جميعًا من خلال وحدة تحكم إدارية واحدة".

يوفر Acronis Cyber Protect Cloud إمكانات الحماية الإلكترونية الأساسية لموفري الخدمات المدارة (MSPs) التي يمكنهم بناء خدماتهم عليها – بما في ذلك مزامنة الملفات ومشاركتها على أساس الدفع أولاً بأول. تمكّنم حزمة Advanced Files Sync and Share الجديدة من خلال أمان البيانات المتقدم الذي لا توفره حلول التعاون في العمل التقليدية:

توثيق الملفات, مدعوم من Ethereum blockchain، يمكّن العملاء من توثيق الملفات من أي تنسيق أو نوع، مما يوفر دليلًا لا يمكن دحضه على أن الملف أصلي وغير قابل للتغيير. في عالم يتسارع فيه الاستخدام الإجرامي للتحرير الرقمي وتقنية التزييف العميق للاحتيال والتزوير، فإن هذا التوثيق يزيل مخاطر تغيير السجلات أو التسجيلات أو مقاطع الفيديو أو الصور.

التوقيعات الإلكترونية, التي تمكّن العديد من الأشخاص من التوقيع على المستندات عن بُعد. تساعد خاصية السحب والإفلات البسيطة العملاء في كل خطوة من خطوات تدفق المستندات الخاصة بهم – من الإنشاء إلى التوزيع وحتى التوقيع. تقوم خدمة التوقيع الإلكتروني أيضًا بإنشاء شهادة قائمة على blockchain لضمان صحة التوقيع والمستند.

في كلتا الحالتين، تُنشئ الشهادة المستندة إلى blockchain مسار تدقيق غير قابل للتغيير، مما يضمن صحة البيانات. ادمج ذلك مع القدرة على تحديد مكان تخزين بيانات العميل، وسيكون لدى MSPs كل ما يحتاجون إليه لتقديم الامتثال وسيادة البيانات والأداء المطلوب من قبل العملاء حتى في أكثر الصناعات تنظيمًا.

قال السيد ريجيش كومار نائب رئيس التكنولوجيا والاستراتيجيات لدى مايند فاير تيكنولوجيز: "في مايند فاير تيكنولوجيز نحن متحمسون للغاية للحماية الجديدة المطورة من سحابية Acronis ، كشريك تجاري، فإن هذا لا يساعدنا فقط ولكن أيضاً يساعد في تزويد عملائنا بالخدمات التي يحتاجونها. أصبحت الحماية السيبرانية أولوية لذا فإن مزامنة الملفات المتقدمة حزمة المشاركة ستمنحهم شعوراً بالراحة عندما يتعلق الأمر بمشاركة البيانات الرئيسية والوصول إليه بشكل آمن."

التحسينات الإضافية المعلن عنها

يعد إطلاق Advanced File Sync and Share جزءًا من التحسينات الشهرية المنتظمة التي يتم إجراؤها على Acronis Cyber Protect Cloud، والتي تضمن لموفري الخدمة إمكانية توفير الحماية الإلكترونية الأكثر اكتمالاً وحداثة. تتضمن التحسينات الأخرى المعلن عنها:

الدعم الكامل والتكامل مع VMware vCloud Director . يمكن لمزودي الخدمات السحابية الذين يستضيفون مع vCloud Director الآن تقديم مجموعة كاملة من إمكانات الحماية الإلكترونية من Acronis Cyber Protect Cloud، دون النشر من جانب العميل وتقارير لكل مستأجر للفوترة المرنة.

. يمكن لمزودي الخدمات السحابية الذين يستضيفون مع vCloud Director الآن تقديم مجموعة كاملة من إمكانات الحماية الإلكترونية من Acronis Cyber Protect Cloud، دون النشر من جانب العميل وتقارير لكل مستأجر للفوترة المرنة. إشعارات استباقية بعد استعادة بيانات Microsoft يمكن للعملاء التفاعل بسرعة مع الإخطارات الاستباقية بعد استرداد أو تنزيل البيانات التي تم نسخها احتياطيًا على Microsoft 365.

يمكن للعملاء التفاعل بسرعة مع الإخطارات الاستباقية بعد استرداد أو تنزيل البيانات التي تم نسخها احتياطيًا على Microsoft 365. دور "استعادة المشغِّل" لمكان العمل في Microsoft 365/Google . يستطيع MSPs حماية بيانات العميل ومنع إمكانية الوصول عند تعيين دور "استعادة المشغِّل"، الذي يسمح للمحال إليه باستعادة البيانات نيابة عن العميل/المستخدم دون توفير الوصول إلى المحتوى.

. يستطيع MSPs حماية بيانات العميل ومنع إمكانية الوصول عند تعيين دور "استعادة المشغِّل"، الذي يسمح للمحال إليه باستعادة البيانات نيابة عن العميل/المستخدم دون توفير الوصول إلى المحتوى. مسار تدقيق متقدم في شهادة التوقيع الإلكتروني. يستطيع موفرو الخدمة معرفة الحالة الدقيقة للمستند من خلال عرض مسار تدقيق تفصيلي وتتبع تدفق الإجراءات داخل شهادة التوقيع.

استعادة الصور ومقاطع الفيديو التي تم نسخها احتياطيًا بسهولة وبشكل انتقائي لنظام Android 3.0. يوفر الوقت من خلال استعادة الصور أو مقاطع الفيديو المطلوبة فقط عن طريق تحديد ملفات متعددة بسرعة وسهولة في وقت واحد؛ حسب الأيام بالتتابع.

3.0. يوفر الوقت من خلال استعادة الصور أو مقاطع الفيديو المطلوبة فقط عن طريق تحديد ملفات متعددة بسرعة وسهولة في وقت واحد؛ حسب الأيام بالتتابع. إدارة شريحة النسخ الاحتياطي لنظام Android3.0. يستطيع MSPs عرض أو تحديد أو حذف أو استعادة أي شرائح نسخ احتياطي متنقلة من اختيارهم من خلال هذه القدرة البديهية لإدارة الشرائح.

عمليات تكامل جديدة لجهات خارجية

يحتاج موفرو الخدمات إلى بناء عروضهم باستخدام الأدوات التي تناسبهم. لهذا السبب، ولتسهيل جهودهم الإدارية، تم دمج Acronis Cyber Protect Cloud مع أدوات RMM وPSA الشائع استخدامها التي يعتمد عليها موفرو خدمات تكنولوجيا المعلومات. كجزء من التحسينات التي تم الإعلان فيها يوليو 2021، كشفت الشركة أيضًا عن أربع عمليات تكامل جديدة، بما في ذلك ConnectWise Command، وJamf Pro وCloudBlue PSA، وMatrix42.

و قال جايسون ماثيو المدير التنفيذي في فيكس إت كومبيوتر تكنولوجيز: فيكس إت هو مستخدم لسحابة Acronis للأمن السيبراني ويساعدنا حقاً على مساعدة عملائنا مع خدمات الحماية السيبرانية المطلوبة. إن حزمة الحماية المتقدمة الجديدة هي إضافة كبيرة وبما أن الحماية السيبرانية أمر لابد منه لعملائنا فإن هذه الحزمة وإمكانية مزامنة الملفات ومشاركتها يضمن أن يتمكنوا من مشاركة البيانات الحساسة والوصول إليها بشكل آمن في جميع الأوقات."