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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي بأسوان

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إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي بأسوان إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة في انقلاب ملاكي بأسوان

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أصيب 7 أشخاص من أسرة واحدة في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي امام قرية بنبان مركز دراو.

وقال الدكتور اشرف معبدالمدير التنفيذي لمستشفيات جامعة اسوان، ان المستشفى الجامعي بأسوان استقبلت اليوم مصابي حادث تصادم سيارة بقرية بنبان بأسوان والذي أسفر عنه إصابة اسرة مكونه من أب وام وأربعة أبناء وسائق المركبة، وهم كلا من: فرج بكر عبداللطيف ويبلغ من العمر 55 عاما رب الاسرة، وفارس بكر عبداللطيف 9 سنوات، وبكر فرج بكر عبداللطيف 11سنة، وبسام فرج عبداللطيف 13 سنة، وندي بكر عبداللطيف 3 سنوات، والزوجه أم هاشم أحمد محمد 37 عاما، والسائق أحمد رئيس محمد محفوظ 33 سنة.

وأضاف أنه قد تم استقبالهم بقسم الإستقبال والطوارئ وتم عمل اللازم من إسعافات أولية مع تقديم أوجه الرعاية الطبية تحت رعاية الدكتور أيمن محمود عثمان القائم بأعمال رئيس جامعة اسوان والدكتور محمد زكي الدهشوري عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات جامعة أسوان.

المصرى اليوم

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