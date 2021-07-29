«تعليم الوادي الجديد»: 99.67% نسبة الحضور فى امتحان اللغة الإنجليزية للشعبة الأدبية

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، الخميس، انتظام طلاب الشعبة الأدبية بلجان الامتحانات لأداء امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى في اليوم الرابع عشر من ماراثون الثانوية العامة واليوم الختامى لطلاب المجموعة الأدبية بنسبة حضور بلغت ٩٩،٦٧%.

وقال حسن إن الامتحانات تجرى وسط إجراءات إحترازية وقائية ومنذ بداية الامتحانات لا يتم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لحماية الطلاب وجميع القائمين بأعمال الامتحانات من أعمال التعقيم والالتزام بارتداء الكمامة الواقية ومراعاة المسافات والتباعد، مشيرا إلى أن طلاب المجموعة العلمية يستأنفون الامتحانات السبت 31 يوليو بمادة الأحياء والاستاتيكا وتختتم أعمال الامتحانات الإثنين 2 أغسطس بمادة الجيولوجيا والعلوم البيئة والتفاضل والتكامل.