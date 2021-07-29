حاول الهرب من حرارة الطقس فغرق في ترعة بشبين القناطر

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تمكنت قوات الإنقاذ النهري في القليوبية من انتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا في ترعة بشبين القناطر أمام مدرسة خاصة خلال الاستحمام هربا من حرارة الطقس.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بالتصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.

تلقت أجهزة الأمن بالقليوبية بلاغا بالعثور على جثة «احمد ص م» ٣٠ سنه من الأحراز، حيث غرق أثناء الإستحمام في ترعة شبين القناطر أمام إحدى المدارس، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضر بالواقعة، وتقرر التصريح بدفن الجثة وطلب تحريات المباحث.