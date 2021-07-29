محافظ الفيوم ورئيس «تنمية الصعيد» يتفقدان أعمال تطوير مشروع الدواجن التكاملي بالعزب

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تفقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، واللواء سامي الشناوي رئيس هيئة تنمية الصعيد، الخميس، أعمال تطوير وتأهيل مشروع الدواجن التكاملي بالعزب.

وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أنه تم خلال الجولة التفقدية الوقوف على آخر الأعمال الإنشائية لتطوير وتأهيل ورفع كفاءة المحطتين الأولى والرابعة بمشروع الدواجن التكاملي بالعزب، إضافة لمصنع الأعلاف لافتاً إلى أن المشروع يضم 5 محطات على مساحة 50 فداناً، بواقع 10 أفدنة لكل محطة، وتضم المحطة الواحدة 12 عنبراً مفتوحاً لتسمين الدواجن، بطاقة 60 ألف طائر، فضلاً عن مفرخات البيض، وعنابر الدواجن الأمهات، كما يضم المشروع مصنعاً لأعلاف الدواجن على مساحة 1،4 فدان ويعمل بطاقة 15 طن / ساعة علف.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن أعمال التطوير تشمل رفع كفاءة البنية التحتية وإحلال وتجديد عنابر الدواجن والمفرخات، وتأهيل مصنع العلف ورفع كفائته لزيادة طاقته الانتاجية، فضلاً عن صيانة السيارات والجرارات بالجراج، وترميم الحوائط والأساسات لعدد من العنابر، واستغلال بعض المساحات البينية بزراعتها، فضلاً عن تزويد المحطات المطورة بالمشروع بكاميرات المراقبة.

وأكد محافظ الفيوم خلال تفقده لموقع أعمال التطوير سرعة الانتهاء من الأعمال تبعاً للجداول الزمنية المحددة سلفاً لدخول المحطتين حيز الانتاج بكامل طاقتهما، مشدداً على توفير الأيدى العاملة من أبناء المناطق المجاورة للمشروع توفيراً لفرص العمل للشباب، لافتاً إلى أن تطوير باقي المحطات سيأتي تباعاً في إطار الاستثمار الأمثل لأصول الدولة وتحقيق أقصى استفادة منها، مؤكداً على استخدام التكنولوجيا الحديثة في أعمال التطوير في ظل التحول الرقمي بجميع قطاعات الدولة.

وأضاف محافظ الفيوم، أن مشروع الدواجن التكاملي يُعد واحداً من أكبر المشروعات الداجنة المتخصصة، لافتاً إلي أن أعمال التطوير ورفع كفاءة المشروع تهدف لتحقيق إنتاج داجني بجودة عالية وأسعار تنافسية، والعمل على تنمية الثروة الداجنة المتصلة بالأمن الغذائي، وإمداد معامل التفريخ البلدية المنتشرة داخل وخارج المحافظة بالبيض المخصب حفاظاً على هذه الصناعة المتوارثة منذ مئات السنين لرفع كفائتها الانتاجية وتطوير أساليب تشغيلها، مثمناً جهود الهيئة ودورها في رفع كفاءة العديد من المشروعات على أرض المحافظة.

من جانبه، أعرب رئيس هيئة تنمية الصعيد، عن شكره وتقديره لمحافظ الفيوم، لتعاونه المستمر ودوره في تذليل كافة العقبات أمام مسئولي هيئة تنمية الصعيد لسرعة تطوير وتأهيل المشروع وذلك في ضوء الالتزام بالمواعيد والجداول الزمنية المقترحة للتنفيذ، فضلاً عن جهوده المستمرة من أجل إعادة الحياة للمشروعات المتعثرة، وتنفيذ مشروعات تنموية جديدة تعود بالنفع على المواطن الفيومي.

وأوضح رئيس الهيئة، أنه تم ضخ مبلغ 40 مليوناً من أصل مبلغ 56 مليوناً تم رصدها بشكل مبدأي لتطوير المشروع بشكل كامل، ثم تمت زيادتها لتصل إلى 90 مليوناً بعد البدء في الأعمال والدخول في الدراسات التفصيلية للمشروع مما تطلب معها زيادة المبلغ المحدد، مؤكداً أن أعمال التطوير ورفع الكفاءة ستسير بالتوازي مع أعمال تشغيل المشروع، لافتاً أنه سيتم الانتهاء من أعمال تطوير المحطتين شهر أكتوبر القادم.

وعلى هامش الجولة التفقدية تم استعراض خطة التشغيل والموقف التنفيذي وما تم إنجازه من أعمال بمشروع الدواجن التكاملي خلال الفترة الماضية، حيث تم زيادة قطعان التسمين بالمشروع من 36 ألف طائر، إلى 62 ألف طائر، بنسبة زيادة بلغت 72 %، وزيادة قطعان الأمهات من 32 ألف طائر إلى 62 ألف طائر، بنسبة زيادة بلغت 93 %، كما تم زيادة كمية اللقاحات، وزاد إنتاج مصنع العلف من 434 طناً إلى 523 طناً بنسبة زيادة 20.5%.

كما تم شراء سلالات جديدة من ديوك «شيفر» لتحسين الانتاجية بواقع 400 ديكاً، وضخ 60 ألف كتكوت بالمحطة الثانية، مع استهداف الوصول إلى 500 ألف كتكوت بالمرحلة القادمة، و30 ألف أمهات بالمحطتين الثالثة والخامسة، وشراء 9 ألاف أمهات جديدة.

كما استعرض مسئولو المشروع ما تم إنجازه في مجال التطوير الإداري، والموقف المالي للمشروع، وخطة التشغيل، وخطط التطوير ورفع كفاءة المنشآت وإقامة منشآت جديدة تخدم المشروع، وكذلك إقامة عنابر جديدة للدواجن كنماذج للتطوير وتنفيذ نظام جديد للتشغيل، بهدف تحسين جودة المنتج، وتقليل دورته، فضلاً عن تعظيم القيمة المضافة.