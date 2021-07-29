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محافظ قنا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بدشنا

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محافظ قنا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بدشنا محافظ قنا يواصل جولاته الميدانية لمتابعة مشروعات «حياة كريمة» بدشنا

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واصل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، الخميس، جولته التفقدية لمتابعة أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمركز دشنا، حيث تفقد توسعات محطة معالجة الصرف الصحي بدشنا.

وأكد المحافظ أن الطاقة الإجمالية للمحطة تبلغ ٣٠ ألف متر مكعب/ يوم، وتخدم قرى مركز دشنا (أبومناع قبلى وبحرى وغرب وشرق والسمطا والعطيات)، وذلك على مساحة ٦٠ ألف متر مربع، بتكلفة إجمالية تقدر بحوالي ٤٥٠ مليون جنيه.

وأضاف أن محطة معالجة المياه بدشنا تستهدف زراعة غابة شجرية على مساحة ١٠٨٠ فدانا بذات المنطقة، من خلال إعادة استخدام المياه المعالجة، للحفاظ على التوازن البيئى، مؤكدا أن محطات الصرف الصحى تخضع للمراجعة البيئية من خلال الإدارة العامة للالتزام البيئى وذلك لمتابعة مدى التزامهم بخطط الإصحاح البيئى المقدمة، والتوعية بأهمية إجراء المعالجة لمياه الصرف للحفاظ على نوعية المياه.

لافتا إلى أن الدولة تسعى إلى تعزيز قدرات خدمات الصرف الصحى لتحسين أدائها من النواحى التشغيلية ومجالات مشاركة المواطنين، ويشمل ذلك تخطيط وتنفيذ الاستثمار في البنية التحتية، ومتطلبات التشغيل والصيانة ورفع الكفاءة وخفض التكلفة وإعداد وتنفيذ خطط تحسين الأداء.

المصرى اليوم

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