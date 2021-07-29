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تباين آراء طلاب الأدبي بأسيوط في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

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تباين آراء طلاب الأدبي بأسيوط في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة تباين آراء طلاب الأدبي بأسيوط في امتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة

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تباينت آراء طلاب الثانوية العامة القسم الأدبي في أسيوط اليوم الخميس، حول امتحان اللغة الإنجليزية بين الصعب والسهل، مؤكدين أن الامتحان كان في متناول الطالب المتوسط باستثناء سؤال القطعة.

وأكد الطلاب محمد زياد ومحمد حمودة ومحمود فتحي ورباب أحمد أن الامتحان في متناول الطالب المتوسط، وبه بعض النقاط الصعبة مثل سؤال القطعة، حيث ضمت بعض الأسئلة الغامضة، كما أوضحوا أن الامتحان في مجمله كان في متناول الطالب المتوسط وانتقدوا طريقة الامتحان الحديثة مفضلين النظام القديم.

جدير بالذكر أن عدد الطلاب ٩ آلاف و٤١ طالب وطالبة، بينهم ٨ آلاف و١٨٩ طالبًا بالانتظام و٨٥٢ بنظام المنازل موزعين على ٩٨ لجنة عامة.

المصرى اليوم

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