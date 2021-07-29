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محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادتين الفنية والأزهرية بالمحافظة

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محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادتين الفنية والأزهرية بالمحافظة محافظ الوادي الجديد يكرم أوائل الشهادتين الفنية والأزهرية بالمحافظة

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كرّم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جلسة المجلس التنفيذي المنعقدة، الخميس، أوائل الشهادة الثانوية الفنية على مستوى الجمهورية وأوائل الشهادة الإبتدائية الأزهرية على مستوى المحافظة.

وقدم المحافظ الشكر والتقدير لجميع العاملين بقطاع التعليم العام والأزهري على ما بذلوه من جهد تكلل بتحقيق نتائج مشرفة على مستوى الجمهورية، متمنياََ التوفيق والنجاح لجميع الطلاب بالمحافظة، وقام بتسليم الأوائل شهادات تقدير ومكافآت مالية، على ان يتم تكريم باقي الأوائل بالمراكز الأخري لاحقاً.

كما كرم المحافظ مديري مدرستي موط الثانوية الزراعية (لتحقيق مراكز متقدمة علي مستوى الجمهورية) والثانوية الصناعية بالخارجة (لمجهوده في توفير كتب لقسم الطاقة).

المصرى اليوم

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