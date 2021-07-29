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تناقص حصة المحافظة من الأنابيب.. محافظ الوادي الجديد للمواطنين: تعاقدوا لتوصيل الغاز للمنازل

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تناقص حصة المحافظة من الأنابيب.. محافظ الوادي الجديد للمواطنين: تعاقدوا لتوصيل الغاز للمنازل تناقص حصة المحافظة من الأنابيب.. محافظ الوادي الجديد للمواطنين: تعاقدوا لتوصيل الغاز للمنازل

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ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، الخميس، اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وأشار المحافظ إلى ضرورة المتابعة الميدانية لمشروعات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة من قبل المسؤولين ورؤساء المراكز وتقديم تقرير شهري يشمل آخر التطورات.

وشدد المحافظ على متابعة أعمال صيانة المدارس والإنشاءات الجديدة خلال الفترة المقبلة، استعدادًا للعام الدراسي الجديد والتنسيق لتركيب وحدات طاقة شمسية بالمدارس لترشيد استهلاك الطاقة.

ولفت المحافظ إلى استكمال تلقي لقاح خاصة من قبل العاملين في المصالح الحكومية، التزامًا بالإجراءات الاحترازية وحفاظًا على سلامة الجميع.

في سياق آخر، ناشد الزملوط المواطنين سرعة التعاقد لتوصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل، منوها بأن حصة المحافظة من أنابيب الغاز ستتناقص تدريجيًا، ولن يتم إتاحتها بالسعر المدعم إلّا لمن لا تصلح منازلهم لتوصيل الغاز الطبيعي.

المصرى اليوم

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