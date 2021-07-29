طلاب «أدبي الثانوية» يختتمون امتحاناتهم بـ«الإنجليزي» بالمنيا.. وتباين الآراء حوله

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اختتم طلاب القسم الأدبي بالثانوي العام في المنيا، الخميس، امتحانات نهاية العام بأداء اللغة الأجنبية الأولي «الانجليزي»، داخل 86 لجنة عامة، بينهم 62 لجنة للنظام الحديث «التابلت» و24 لجنة عامة لطلاب المنازل والراسبين، وسط إجراءات وقائية واحترازية، وأمنية مشددة بمحيط اللجان.

وتباينت الآراء حول صعوبة وسهولة الامتحان بين الطلاب، ووجود فقرات صعبة، وعدم كفاية الوقت، بينما اكد البعض الأخر، تناسب الامتحان مع الوقت والمستويات العلمية.

وخصصت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، سيارات مصندقة لنقل أوراق الأسئلة والأجوبة، من مركز توزيع الأسئلة إلى مقر اللجان العامة، وإعادتها إلى الكنترول الرئيسي بمحافظة اسيوط، وسط إجراءات أمنية مشددة .

وقال المهندس محمد فؤاد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، انتظم 13745 طالب وطالبة بالقسم الأدبي، في أداء امتحان مادي اللغة الأجنبية الأولي «الانجليزي»، داخل 86 لجنة عامة، مؤكدا انتظام سير الامتحانات وحضور الملاحظين والمراقبين في وقت مبكر من الصباح .