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تباين آراء طلاب «الأدبي» حول امتحان اللغة الإنجليزية بالقليوبية

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تباين آراء طلاب «الأدبي» حول امتحان اللغة الإنجليزية بالقليوبية تباين آراء طلاب «الأدبي» حول امتحان اللغة الإنجليزية بالقليوبية

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تباينت ردود فعل طلاب الشعبة الأدبية في الثانوية العامة بالقليوبية عقب خروجهم من امتحان اللغه الإنجليزية، الخميس، حيث أكد طلاب ان الامتحان كان سهل عدا 10 أسئلة فقط «كان فيهم تكات»، فيما علق بعض الطلاب قائلين إن «الامتحان كان صعب حتى أن سؤالي القطعة والترجمة كانوا صعبين».

واعلنت غرفة عمليات مديرية التربية والتعليم غياب 61 طالب وطالب عن أداء امتحان مادة اللغة الانجليزية.

وأدى اليوم نحو 19239طالب وطالبة بالثانوية العامة بمحافظة القليوبية «شعبة أدبي» امتحان مادة اللغة الانجليزية والاخيرة من امتحانات نهاية العام موزعين على 135 لجنة على مستوى المحافظة.

وأكد اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على ضرورة توفير كافة السبل، لأداء الامتحانات في حالة من الهدوء والاطمئنان لدى الطلاب، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية، للوقاية من ، مشيرا إلى ضرورة المتابعة المستمرة لجميع اللجان.

وتابع الدكتور ياسر محمود وكيل وزارة التربية والتعليم في القليوبية، سير انتظام امتحانات الشهادة الثانوية العامة، من داخل غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وذلك للتأكد من بدء للامتحانات وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي تواجه الطلاب بأقصي سرعة، والتعامل الفوري مع أي حالات اشتباه أو الإصابة بفيروس كورونا المستجد، واتخاذ اللازم طبيًا للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.

المصرى اليوم

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