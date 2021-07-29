عضو «صناعة الشيوخ»: «النصر للسيارات» في طريقها للعودة إلى سوق العمل

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قال المهندس حازم الجندي، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، إن الجهود المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار تطوير شركة «النصر للسيارات»، والعمل على إعادة الشركة المصرية لسوق العمل، وتصنيع أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة بإنتاج محلي بشراكة صينية، تساهم في توطين الصناعة المحلية للسيارات.

وأضاف «الجندي» في تصريحات صحفية، الخميس، أن تمثل عملية تصنيع أول إنتاج مصري لسيارة مصرية E70 تعمل بالطاقة النظيفة، أحد الأحلام الكبيرة التي يتم تحقيقها خلال الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أنّ تعزيز وتنمية الصناعة الوطنية ودعم الاستثمارات في قطاع الصناعة وإنتاج السيارات، من أهم خطوات دعم الصناعة الوطنية لتتمكن من المنافسة، مشيدًا بجهود الدولة المبذولة خلال السنوات القليلة الماضية في إطار تطوير شركة «النصر للسيارات»، والعمل على إعادة الشركة المصرية لسوق العمل، وتصنيع أول سيارة كهربائية تعمل بالطاقة النظيفة بإنتاج محلي بشراكة صينية، تساهم في توطين الصناعة المحلية للسيارات.

وأوضح أن عملية تصنيع أول إنتاج مصري لسيارة مصرية E70 تعمل بالطاقة النظيفة تمثل أحد الأحلام الكبيرة التي يتم تحقيقها خلال الوقت الحالي تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كما أنّ تعزيز وتنمية الصناعة الوطنية ودعم الاستثمارات في قطاع الصناعة وإنتاج السيارات، من أهم خطوات دعم الصناعة الوطنية لتتمكن من المنافسة.

وأكد الجندي اهتمام الرئيس بتطوير ودعم القطاع الصناعي كإحدى حلقات التنمية المستدامة إلى جانب الاهتمام بقطاع الزراعة، وزيادة الصادرات المصرية منها بشكل غير مسبوق، وأوضح أن إنتاج سيارة مصرية بنسبة مكون محلي بهذا الحجم وزيادة نسبة التصنيع المحلي في المنتج النهائي لـ58% خلال العام الثاني (2023) من بدء الإنتاج؛ وأيضا العمل على الانتقال من مرحلة التجميع إلى التصنيع، حيث جرى إنشاء عدد من محطات شحن السيارات الكهربائية، ووجود استراتيجية للتوسع في إنشاء المحطات خلال السنوات الثلاث المقبلة خطوة مهمة لترسيخ مفاهيم جديدة للاعتماد على المنتج المحلي، ويقلل الاعتماد على الاستيراد.