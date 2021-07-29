«العدل» يناقش تأهيل كوادره الشبابية للتمكين السياسي والتنظيمي

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عقدت هيئة مكتب أمانة الشباب بحزب العدل بتشكيلها الجديد، الخميس، اجتماعها التنظيمي الأول، لمناقشة خطة عمل المرحلة القادمة بحضور النائب عبدالمنعم إمام رئيس الحزب، ومحمد سلطان مساعد رئيس الحزب لقطاع الشباب والرياضة.

وقال أحمد شاهين أمين شباب الحزب، ان خطة عمل الأمانة على مستوى الجمهورية في الفترة القادمة والدور الذي يقع على عاتقها لإبراز دور الحزب في التفاعل مع الشباب والمشاركة الإيجابية والفعالة، اتساقا مع سياسة الدولة في تأهيل الكوادر الشبابية إيمانا منها بأنهم سواعد البناء للمستقبل.

وأكد شريف الرفاعي، عضو هيئة مكتب أمانة الشباب، على دور الحزب خلال الفترة الماضية ومساهماته وأنشطته الاجتماعية المتعددة بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى دوره ونشاطه السياسي متمثلاََ في أداء نواب الحزب بالبرلمان بغرفتيه، ومشاركة شباب الحزب في تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

من جانبه أشار محمد سلطان، مساعد رئيس الحزب لقطاع الشباب والرياضة، إلى أن الحزب يسعى إلى تمكين الشباب من مباشرة العمل السياسي والتنظيمي، وذلك تماشيا مع استراتيجية الدولة في ضرورة إطلاق العنان لتمكين الشباب في مختلف المواقع القيادية، مطالبا الشباب بالعمل على زيادة الوعي الثقافي والسياسي بالقراءة لشخصيات سياسية وعامة.