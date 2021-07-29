عبير صبري تنشر صورة مع إلهام شاهين ورونالدينيو: «تضامنًا مع بيروت الحبيبة»

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نشرت الفنانة عبير صبري صورة تجمعها بلاعب كرة القدم البرازيلي رونالدينيو والفنانة إلهام شاهين من احتفالية للتضامن مع العاصمة اللبنانية بيروت.

وعلّقت «صبري» على الصورة التي شاركت بها عبر «انستجرام»، الخميس، قائلة: «احتفالية تضامنًا مع بيروت الحبيبة ومصابين المرفأ مع رونالدينيو البرازيلي وإلهام شاهين في لبنان».

كان أسطورة الكرة البرازيلي رونالدينيو، يزرو بيروت أمس الأربعاء، تضامناً مع لبنان في ذكرى انفجار مرفأ بيروت، الحادث الذي وقع في أغسطس الماضي، وأسفر عنه وفاة أكثر من 200 شخص ومئات الجرحى، بالإضافة إلى أضرار في الممتلكات طالت أماكن عديدة في العاصمة اللبنانية.

وضمن مبادرة «تضامناً مع لبنان واللبنانيين» يشارك اللاعب البرازيلي في جولة تشمل مركز فوج الإطفاء في منطقة الكرنتينا ومرفأ بيروت ومركز الدفاع المدني في المرفأ.

وهذه ليست المرة الأولى التي يزور فيها رونالدينيو لبنان حيث سبق أن لعب قبل 4 أعوام مباراة بين قدامى برشلونة وقدامى ريال مدريد في ملعب المدينة الرياضية في بيروت، وحينها زار رونالدينيو قصر بعبدا الرئاسي والتقى الرئيس اللبناني ميشال عون.

ويُعتبر رونالدينيو من أشهر اللاعبين الذين قدّمتهم الكرة البرازيلية حيث توِّج مع منتخب البرازيل بلقب مونديال 2002 وتألّق في أندية برشلونة وميلان وباريس سان جيرمان، كما اختير خلال مسيرته أفضل لاعب في العالم وحصل على الكرة الذهبية.