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"الصحة" تعلن آخر حصيلة لـ"كورونا" وتؤكد: الجرعة الثانية مهمة لمقاومة المتحوّرات

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"الصحة" تعلن آخر حصيلة لـ"كورونا" وتؤكد: الجرعة الثانية مهمة لمقاومة المتحوّرات "الصحة" تعلن آخر حصيلة لـ"كورونا" وتؤكد: الجرعة الثانية مهمة لمقاومة المتحوّرات
نصحت بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والحصول على المعلومات الصحية والخدمات

أكدت وزارة الصحة أن الجرعة الثانية من لقاح كورونا مهمة لاستدامة المناعة ومقاومة المتحوّرات للفيروس، داعيةً الجميع إلى أخذ الجرعتين من اللقاح لرفع الحماية من الإصابة الشديدة بالمتحورات.
وأعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (1289) حالة مؤكدة وتعافي (1299) حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة (11358) حالة منها (1395) حالة حرجة.
وبيّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (523397) حالة، وبلغ عدد حالات التعافي (503827) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل (12) حالة، حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (8212) حالة -رحمهم الله جميعاً-.
ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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